足球／「被打響亮耳光」梅西赴日竟出賽惹怒球迷 香港主辦單位宣布退門票半價

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）沒有出場，事件持續發酵，梅西面臨中港兩地封殺。逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler今日（9日）下午公布向球迷退回門票一半款項，涉及5,600萬元，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

Tatler Asia在公布中，向所有因「香港隊對國際邁阿密CF」足球賽感到失望的球迷致歉。「我們本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。」Tatler指球迷入場是為了看球賽和球星，但似乎未有得到應有的尊重。「梅西和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓我們感到又被打了一記響亮的耳光。」

Tatler：球迷似乎未有得到應有的尊重

Tatler Asia今日下午發表聲明，本來希望這項活動會成為香港的驕傲，可惜最後卻令各位失望和心碎。 「我們和大家一樣都心痛不已。我們付出了心血和汗水，希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，但最後卻事與願違。」公司確認國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘。「可惜最後國際邁阿密通知我們梅西及蘇亞雷斯因傷缺陣。

Tatler表示，球迷入場是為了看球賽和球星，不過傷患也是比賽的一部份，「然而令我們感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重。當我們得悉梅西未能上場作賽時，我們要求國際邁阿密的班主及管理層敦促梅西在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，但可惜最終未有發生。」

梅西和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓我們感到又被打了一記響亮的耳光。

透過官方渠道購買比賽日門票可獲退款

Tatler表示，一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論，強調公司不會逃避作為主辦單位應負的責任，因此將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

Tatler表示，整個項目所有收入為港幣1.569億元（約新台幣6.289億元），扣除支出後錄得港幣1,300萬元（約新台幣5211萬元）利潤，預計退款涉及港幣5,600萬元（約新台幣2.24億元），倒蝕港幣4,300萬元（約新台幣1.72億元）。

Tatler門票收入料約1億 需付戲金約港幣5000萬

這場比賽售出3.8萬張門票，每張由港幣880元至4,888元（約新台幣3527元至1.9萬元），推算門票收入介乎港幣9,000萬至1.2億元（約新台幣3.6億元至4.8億元），即戲金已佔約一半。其中一個關注點，是今次戲金金額。據了解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5,083萬元（約新台幣2億元）。

截至昨日下午5時，消委會共接獲1,178宗相關投訴，涉款港幣810萬元（約新台幣3200萬元），最高一宗涉款約港幣8.2萬元（約新台幣32萬元），投訴人共購買17張貴賓門票。消委會總幹事黃鳳嫺今在商台節目上表示，與Tatler Asia調停的過程可感覺其態度開放，認為對方很努力尋求解決方案。

梅西無落場 拒場球交代、拒代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待梅西上球場展現腳法，卻失望而回，全場報以噓聲。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一（5日）表示，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定梅西不能出場；梅西又拒在場球交代，也拒在頒獎禮代表接受獎盃。

國際邁亞密教練馬天奴（Gerardo Martino）當日賽後解釋，梅西肌肉有炎症，由於發炎情況未改善，加上美職開季在職，當日下午決定今仗休息不上陣。梅西周二（6日）在日本出席記者會時表示，稱檢查及經磁力共振掃描（MRI）並無驗出傷患，但周日在港時大腿內側肌肉「感到不適」。

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及港幣1,500萬元（約新台幣6千萬元）配對撥款和港幣100萬元（約新台幣400萬元）場地補助金資助。政府與Tatler的合約列明，梅西需上場至少45分鐘；Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière周一（5日）召開記者會宣布撤回申請政府資助時。

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文章授權轉載自《香港01》