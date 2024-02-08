快訊

台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素

八年任期最後一次農曆新年談話 蔡總統：民主自由是台灣最珍視的價值

小心違規！開車持方向盤亂拿手機噴3000元 國道警：有1模糊地帶

足球／梅西來港不踢球！港媒披露邁阿密國際香港行出場費 佔門票收入一半

香港01／ 撰文：陶嘉心
阿根廷球星梅西的香港行全程坐板凳沒上場，引發大批香港球迷不滿，掀起網路上「梅西之亂」。圖／法新社
阿根廷球星梅西的香港行全程坐板凳沒上場，引發大批香港球迷不滿，掀起網路上「梅西之亂」。圖／法新社

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的國際邁阿密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場坐板凳沒上陣，掀起網路「梅西之亂」。主辦方Tatler Asia主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，但是搞大型體育活動就是「菜鳥」，據了解，指Tatler Asia與國際邁阿密CF所簽的合約，戲金達650萬美金，折算約港幣5000萬元（約新台幣2億元），佔門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

梅西在港坐板凳 拒絕親自解釋或代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待梅西上球場展現腳法，但卻只看到梅西全場齋坐，打從由一開始就無預備出賽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一（5日）表示，在開場前，主辦方Tatler Asia仍然確認梅西會在下半場出場；但下半場開始後，梅西仍未出場，局方人員立刻向Tatler跟進，才獲通知梅西因傷未能出場；當局再提出要求，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定梅西不能出場。

政府隨後再次向Tatler要求採取一系列補救行動，包括梅西可否親自向球迷交代，或者代表球隊接受獎盃等，但都被拒絕。在頒獎禮時，梅西更走到後排，與頒獎的特首李家超及財政司司長陳茂波保持距離。

球迷要求退票 Tatler主席撤回申請政府資助

當日不少觀看的球迷即高呼「回水」（退票），向道歉的貝克漢喝倒采，帶著憤怒離開，香港及大陸球迷接連斥責「詐騙」。

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1500萬元（約新台幣6014萬元）配對撥款和100萬元（約新台幣400萬元）場地補助金資助，事後香港政府警告會研究扣減金額。不過Tatler Asia周一傍晚召開記者會，主席兼行政總裁Michel Lamuniè公布決定撤回申請1600萬元（約新台幣6415萬元）政府資助。

香港特首李家超周二（6日）表示，文化體育及旅遊局會繼續敦促Tatler積極回應社會各界的要求，包括公開與國際邁阿密的合作安排，以及如何積極回應購票入場球迷的訴求等。

戲金料佔門票總收入一半 合約列明梅西等四球員要上場

其中一個關注點，是今次戲金金額。據了解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5083萬元（約新台幣2億元）。這場比賽售出3.8萬張門票，每張由880元（約新台幣3528元）至4888元（約新台幣1.9萬元），推算門票收入介乎9000萬（約新台幣3億元）至1.2億元（約新台幣4.8億元），即戲金已佔約一半。

Tatler周二（5日）召開記者會交代事件時，主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，根據與國際邁阿密協議，隊中球星包括梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯有上陣。

梅西沒上場遭場邊球迷噓爆。圖／法新社
梅西沒上場遭場邊球迷噓爆。圖／法新社

Tatler搞體育項目是外行人 不少工作都要外包

Tatler主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但但涉足體育項目則是菜鳥，有指職員都未能完全處理，需向外找協助，不少工作都外包。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛日前表示，據了解Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬（約新台幣60萬元）套餐價，售賣與國際邁阿密球員合照的機會。這筆費用是否需與國際邁阿密分享，暫時未知之數。

延伸閱讀：

美斯無上場｜衝落場獲碧咸簽名球迷：球王今晚日本若出場會更失望

美斯風波｜國際邁亞密：已盡全力安排美斯上陣　今次事件無人犯錯

文章授權轉載自《香港01》

梅西 邁阿密 阿根廷

相關新聞

足球／梅西日本賽上陣...大陸網紅剪爛親筆簽名球衣 「剪掉喜歡他的17年」

阿根廷球星梅西訪港缺陣的風波在大陸和香港持續，大陸不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩不滿。其中一名抖音博主近日發影片，將梅西親筆簽名球衣從裱好的畫框裡取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄...

網球／爸爸是永遠的偶像 謝淑薇發文感慨：我成了孤兒

我國網球一姊謝淑薇上個月參加澳洲網球公開賽，包辦混雙及女雙冠軍，創賽史24年首見紀錄。她去年回歸後，共奪下4座大滿貫冠軍，但父親謝子龍卻在去年10月病逝。她昨晚也在社群媒體發文悼念，「爸爸是我永遠的偶

足球／梅西來港不踢球！港媒披露邁阿密國際香港賽出場費 佔門票收入一半

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的國際邁阿密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場坐板凳沒上陣，掀起網路「梅西之亂」。主辦方Tatl...

田徑／誇張！為避藥檢竟在廁所換人代替 仍被查出禁賽4年

一念之差，一名肯亞田徑明星薩魯尼(Michael Saruni)將蒙上陰影！據肯亞反禁藥組織今天公告，現年28歲曾在2018年美國NCAA打破800公尺紀錄，以及前非洲室內800公尺紀錄的他，於202

足球／英國6月辦首屆35歲世界盃 8世足冠軍隊球星閃瞎球迷

足球迷有福了！據英國《每日郵報》報導，英格蘭將於6月舉辦首屆35歲以上世界盃足球賽，除了邀集巴西、阿根廷、烏拉圭、法國、義大利、西班牙、德國及地主英格蘭，8支均曾奪下過世足賽冠軍隊伍外，最重要的是參加

足球／梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，大陸球迷質疑「差別待遇」，罵聲一片。日籍媒體人矢板明夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。