足球／梅西來港不踢球！港媒披露邁阿密國際香港行出場費 佔門票收入一半

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的國際邁阿密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場坐板凳沒上陣，掀起網路「梅西之亂」。主辦方Tatler Asia主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，但是搞大型體育活動就是「菜鳥」，據了解，指Tatler Asia與國際邁阿密CF所簽的合約，戲金達650萬美金，折算約港幣5000萬元（約新台幣2億元），佔門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

梅西在港坐板凳 拒絕親自解釋或代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待梅西上球場展現腳法，但卻只看到梅西全場齋坐，打從由一開始就無預備出賽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一（5日）表示，在開場前，主辦方Tatler Asia仍然確認梅西會在下半場出場；但下半場開始後，梅西仍未出場，局方人員立刻向Tatler跟進，才獲通知梅西因傷未能出場；當局再提出要求，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定梅西不能出場。

政府隨後再次向Tatler要求採取一系列補救行動，包括梅西可否親自向球迷交代，或者代表球隊接受獎盃等，但都被拒絕。在頒獎禮時，梅西更走到後排，與頒獎的特首李家超及財政司司長陳茂波保持距離。

球迷要求退票 Tatler主席撤回申請政府資助

當日不少觀看的球迷即高呼「回水」（退票），向道歉的貝克漢喝倒采，帶著憤怒離開，香港及大陸球迷接連斥責「詐騙」。

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1500萬元（約新台幣6014萬元）配對撥款和100萬元（約新台幣400萬元）場地補助金資助，事後香港政府警告會研究扣減金額。不過Tatler Asia周一傍晚召開記者會，主席兼行政總裁Michel Lamuniè公布決定撤回申請1600萬元（約新台幣6415萬元）政府資助。

香港特首李家超周二（6日）表示，文化體育及旅遊局會繼續敦促Tatler積極回應社會各界的要求，包括公開與國際邁阿密的合作安排，以及如何積極回應購票入場球迷的訴求等。

戲金料佔門票總收入一半 合約列明梅西等四球員要上場

其中一個關注點，是今次戲金金額。據了解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5083萬元（約新台幣2億元）。這場比賽售出3.8萬張門票，每張由880元（約新台幣3528元）至4888元（約新台幣1.9萬元），推算門票收入介乎9000萬（約新台幣3億元）至1.2億元（約新台幣4.8億元），即戲金已佔約一半。

Tatler周二（5日）召開記者會交代事件時，主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，根據與國際邁阿密協議，隊中球星包括梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯有上陣。

梅西沒上場遭場邊球迷噓爆。圖／法新社

Tatler搞體育項目是外行人 不少工作都要外包

Tatler主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但但涉足體育項目則是菜鳥，有指職員都未能完全處理，需向外找協助，不少工作都外包。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛日前表示，據了解Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬（約新台幣60萬元）套餐價，售賣與國際邁阿密球員合照的機會。這筆費用是否需與國際邁阿密分享，暫時未知之數。

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文章授權轉載自《香港01》