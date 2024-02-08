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足球／梅西日本賽上陣...大陸網紅剪爛親筆簽名球衣 「剪掉喜歡他的17年」

香港01／ 撰文：朱加樟
阿根廷球星梅西在日本賽亮相，引發許多大陸球迷不滿。 圖／路透社
阿根廷球星梅西在日本賽亮相，引發許多大陸球迷不滿。 圖／路透社

阿根廷球星梅西訪港缺陣的風波在大陸和香港持續，大陸不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩不滿。其中一名抖音博主近日發影片，將梅西親筆簽名球衣從裱好的畫框裡取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄憤，隨後更用手撕爛球衣，將球衣丟在地上用腳踢。

在抖音擁有8.7萬粉絲的大陸博主「顏韻Ycy」5日（周一）發影片稱自己是梅西的粉絲，但是看到梅西在香港的舉動後非常氣憤，聲言如果美斯在日本表演賽登場，將會處理掉梅西的簽名球衣。

該名博主6日（周二）稱，在日本的賽前訓練中看到梅西上場，還進了一個球，於是決定將梅西的親筆簽名球衣剪爛。

一名抖音博主近日發影片，將梅西親筆簽名球衣從裱好的畫框裏取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄憤。圖／擷自抖音
一名抖音博主近日發影片，將梅西親筆簽名球衣從裱好的畫框裏取出，對著鏡頭親手用剪刀將衣服剪爛泄憤。圖／擷自抖音

在影片中，該名博主將簽名球衣從裱好的畫框裏取出，對著鏡頭展示了一下後，用剪刀將衣服剪爛。

該名博主說：「第一剪，剪去他在巴塞隆納的21年；第二剪，剪掉我喜歡他的17年；最後一剪，剪掉對中國球迷的不尊重。」

該博主隨後更將剪爛的球衣丟地上，並踢了一腳。他表示自己說到做到，任何不尊重球迷和粉絲的行為，無論是藝人還是球星，他都會抵制，「在尊重面前，喜歡一文不值。」

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文章授權轉載自《香港01》

梅西 阿根廷

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