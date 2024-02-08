網球／爸爸是永遠的偶像 謝淑薇發文感慨：我成了孤兒

我國網球一姊謝淑薇上個月參加澳洲網球公開賽，包辦混雙及女雙冠軍，創賽史24年首見紀錄。她去年回歸後，共奪下4座大滿貫冠軍，但父親謝子龍卻在去年10月病逝。她昨晚也在社群媒體發文悼念，「爸爸是我永遠的偶像，他離開的那一天，我從此成為了孤兒。」

謝子龍去年10月因確診新冠肺炎，同時中風引發併發症，最終在在家中過世。謝子龍一手栽培謝淑薇，7位子女中有6人都投身網球，對台灣網球運動貢獻無法估量。謝淑薇也在春節前，發文表達對父親的感恩之情，「雖然從小就沒有母親，由爸爸養大，但我覺得自己很幸福了。雖然他會各種胖揍小孩，但他每天努力工作賺錢，也同時在奮力追求夢想。」

謝淑薇表示，「在那個翻開報紙就能看到父母因養不起孩子，帶去自殺的篇幅裡，我能有飯吃、有球可以打，有爸爸護著不受外人欺辱。即使當時外人看起來我們一無所有，但我覺得自己已經擁有很多很多。」

過去的艱難時光，讓謝淑薇具備在任何環境，都能好好生活下去的能力，她強調：「不論環境多惡劣，都要堅持下去做好一件事的精神。不因我小而不為、不因我弱而屈服。」

謝淑薇直言父親是「永遠的偶像」，並感慨，「他離開的那一天，我從此成為了孤兒。去年在溫布頓受的傷快好了，但心中的悲傷會需要多久才能好呢？我不知道，但我知道我會一如既往地勇敢走下去。」

貼文一出，許多網友都留言鼓勵謝淑薇，「加油！爸爸一定在天堂以妳為榮的」、「相信妳會一如既往堅強勇敢走下去」、「謝謝妳不斷激勵著我們，我們也會一直為妳加油」。