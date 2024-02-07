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足球／梅西日本賽上場了！全場歡聲雷動 大陸球迷氣炸喊封殺

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足球／梅西日本賽上場了！替補上陣引全場歡聲雷動 大陸球迷氣炸喊封殺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅西下半場59分鐘替補隊友魯伊斯（David Ruiz）上陣，立刻讓場內響起大分貝歡呼，不過兩隊正規賽都沒進球，最終神戶勝利船PK賽以4：3險勝。 圖／路透社
梅西下半場59分鐘替補隊友魯伊斯（David Ruiz）上陣，立刻讓場內響起大分貝歡呼，不過兩隊正規賽都沒進球，最終神戶勝利船PK賽以4：3險勝。 圖／路透社

「阿根廷球王」梅西Lionel Messi）2月4日隨邁阿密國際赴港友誼賽，門票售罄卻沒上陣，讓滿場近4萬球名噓聲不斷，被轟「大型詐騙現場」；邁阿密國際接續轉戰日本，今天出戰日本神戶勝利船的友誼賽梅西雖沒先發，但下半場替補上陣，「差別待遇」讓中國大陸球迷罵聲一片。

香港沒上場引發爭議，梅西之後透過微博解釋是因腹股溝傷勢缺席，並盼「儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂」。

今天隨隊出戰神戶勝利船，梅西下半場59分鐘替補隊友魯伊斯（David Ruiz）上陣，立刻讓場內響起大分貝歡呼，不過兩隊正規賽都沒進球，最終神戶勝利船PK賽以4：3險勝。

梅西PK大戰並沒下場，但香港沒出賽、日本上陣的「差別待遇」仍遭中國網友出征，甚至指該「封殺」梅西。

梅西PK大戰並沒下場，但香港沒出賽、日本上陣的「差別待遇」遭中國網友出征，甚至指該「封殺」梅西。圖／翻攝自微博
梅西PK大戰並沒下場，但香港沒出賽、日本上陣的「差別待遇」遭中國網友出征，甚至指該「封殺」梅西。圖／翻攝自微博

Lionel Messi 梅西

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