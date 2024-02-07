足球／香港未出賽引爆球迷怒火 梅西發聲明「傷處發腫有痛感」未道歉

足球巨星梅西4日在香港一場友誼賽未上場踢球，引發香港與中國球迷不滿，負評灌爆他的官方微博。梅西今天傍晚發表中文聲明，對因傷未能出賽表示很遺憾，希望來日還有機會在香港出賽，但他並未道歉。

梅西（Lionel Messi）7日傍晚在官方微博發表一份中文、西班牙文並陳的聲明，向中國大陸和香港的球迷說明。

梅西表示，正如稍早前在新聞發布會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，他的傷處發腫並有痛感。「瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。」

他表示，希望有天有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。

梅西最後表示，「給所有人一個擁抱，提前祝大家龍年大吉」。

據香港有線新聞報導，梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）今天也回應強調，有盡全力安排梅西、蘇亞雷斯（Luis Suarez）上陣，惟身體狀況不容許；強調球員受傷是足球的一部分，冀望將來再次訪港，同樣沒有表達歉意。

邁阿密國際隊說，理解各界對梅西、蘇亞雷斯兩位球星缺陣感到失望，球會也對此感到遺憾，但「球員健康永遠放在首位」，又說可以保證球員也希望參加比賽，所以也把兩人列入出賽名單。而梅西沒有熱身，因為在更衣室接受評估時已認為他參賽風險太大，強調已嘗試履行一切可行的承諾，等到最後一刻才決定不讓二人上陣。感謝主辦方籌辦賽事，認為「沒有人在這件事上犯錯」。

梅西日前隨同所屬的邁阿密國際隊訪問香港，4日與香港隊進行友誼賽，他在前一天熱身還與球迷親切互動，但當天未出賽，引發全場球迷噓聲不斷。

賽後，梅西的官方微博遭負評灌爆。情緒激動的球迷要求退錢，怒嗆「以後別來中國了」，許多人表明取消關注他的微博。