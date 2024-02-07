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台中全運會破五紀錄 市府頒發獎金破7千萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台中市市長盧秀燕（右）和「柔道男神」楊勇緯相見歡。圖／台中市政府運動局提供
台中市市長盧秀燕（右）和「柔道男神」楊勇緯相見歡。圖／台中市政府運動局提供

去年全運會，台中市代表隊勇奪56金52銀54銅，締造隊史五大紀錄，市府頒出高達7288萬元的獎金，獎勵辛苦付出的選手與教練，台中市長盧秀燕自108年起首度增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法，責成運動局積極趕辦撥付113年度的培訓金，達3883萬元的總獎金也於農曆年前全數撥付，讓選手、教練喜迎龍年。

台中運動局長李昱叡表示，感謝選手與教練的努力，以傲視全國的實力帶給台中滿滿的光榮感，除既有的體育獎金之外，盧秀燕上任後即增訂培訓獎助金辦法，讓當年度參加全運會摘金奪牌選手享受到這項福利，110年運動局再度修法加碼，獎助金一併提高，以個人金牌為例，可領取總金額48萬的培訓金，支持平時訓練所需。

李昱叡補充，為培訓及照顧選手，個人項目第一名頒發每個月2萬元培訓金，團體第一名頒發每個月12000元。

112年全運會台中市表現傑出，共締造隊史五大紀錄，包括足球勇奪賽會首金、完成三連霸，划船奪3金創歷史紀錄，射擊奪金也締造隊史紀錄，田徑更由年紀最輕13歲選手陳羿岑摘下女子400公尺金牌，加上自由車和游泳各拿9金，都是台中隊史新猷。

運動局表示，近年台中運動人才輩出，去年杭州亞運台中選手勇奪5金、5銀、2銅的佳績，遠超越上屆，為國爭光，盧秀燕還親自到訪金牌選手的家中，表達恭賀與感謝之意，也盼114年度全國運動會再創高峰，為城市爭光。

全運會 田徑 自由車

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