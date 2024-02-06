網球／沙烏地阿拉伯大撒幣 表演賽找約克維奇、納達爾和小蠻牛

沙烏地阿拉伯宣布10月將辦理一場眾星雲集的「六王大滿貫（The 6 Kings Slam）」表演賽，參賽陣容包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、新科澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等，光出場費就已經打150萬美金。

六王大滿貫並非ATP巡迴賽，但冠軍獎金據悉將高達600萬美金，甚至比四大滿貫的冠軍獎金更高，目前參賽陣容除兩位「三巨頭」以及新生代最受矚目的辛納和「小蠻牛」，還有2021年美網奪冠的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）及丹麥新星魯內（Holger Rune）。

目前賽事日期並未公告，不過可能在上海名人賽及巴黎名人賽之間，這兩場大賽間隔2周，上海名人賽10月13日落幕、巴黎名人賽28日展開，若六王大滿貫賽在兩場名人賽間舉行，直接影響就是同時進行的4站ATP賽事，討論度和注意力勢必分散。

沙烏地阿拉伯對網球有濃厚興趣，去年原本要爭取WTA年終賽但破局，後再傳出有意舉辦名人賽，也獲得ATP主席高丹茲（Andrea Gaudenzi）支持，但在年初增加一站千分名人賽的主意被澳洲網球協會打回票，原因是會和聯合盃衝突。

六王大滿貫頗有「試水溫」意味，且納達爾上月成為沙烏地網球協會大使，可見沙烏地阿拉伯企圖。