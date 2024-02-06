田徑／王景成赴屏東探視基層教練、選手 致贈2萬加菜金

在農曆年節前夕，中華民國田徑協會秘書長王景成受理事長葉政彥與副理事長吳清標之命，前往屏東縣長治國中關心基層教練及選手們的訓練情形，並致贈加菜金2萬元，祝福基層選手在2024年能更上一層樓。

中華田協於110年設置屏東縣長治國中、陸興高中基層訓練站，重點培育優秀或具潛力撐竿跳高項目選手，由教練葉健銘帶領訓練工作，近年陸續嶄獲佳績，葉健銘所指導的林志成與黃正琦兩位選手於2022與2023年相繼刷新全國紀錄，而黃正琦選手也於去年杭州亞運會披上中華隊戰袍替我國奮戰。

而今天包括屏東縣體育發展中心黃柏翰主任、屏東縣田徑委員會林瑞慶主任委員、總幹事潘文道、副總幹事李雪華皆蒞臨為在地子弟兵加油打氣，而前國手十項鐵人李福恩及亞運跳遠銅牌賴正全也到場為年輕選手勉勵，傳承寶貴經驗。