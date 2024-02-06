高球／栽培蔡佩穎、錢珮芸 李孔文、林有信譜屏東傳奇

10多年前屏東高球基層老教頭林有信正在培養就讀國中的蔡佩穎和錢珮芸，大田公司董事長李孔文慷慨贊助訓練經費，後來「蔡錢」兩人盡得教頭真傳，各自在日巡和美巡闖出名號，最近四年又合得台巡女子高球日立女子菁英賽三冠一亞，成為屏東之光，林有信和李孔文就成了家鄉父老口中的屏東高球基層扎根最佳拍檔。

李孔文從事生產球具三、四十年，熱愛高球運動，但他與老教頭林有信一度長期停留在只聞其名不見其人的階段，直到近20年前才經由前副縣長古源光介紹相識，進而互相心儀，在台前幕後共同譜寫輝煌的屏東青少年高球發展史。

林有信表示，當李孔文董事長聽說地方計劃推展高球運動需要挹注經費時，便責無旁貸、一肩挑起擔子，「我還記得他豪氣干雲地說，『做這件事沒有人比我更適當，取之於高爾夫，就用之於高爾夫。』」

李孔文贊助基層高爾夫運動，嘉惠選手，在地方傳為美談，彷彿也應驗善有善報的天理，他的高爾夫球桿事業跟著蒸蒸日上，包括NIKE、PXG和MAJESTY等名牌球桿，都由大田一手設計打造，且躍為全球第三大高爾夫球頭球具專業製造廠，近年來公司毛利高居同業之冠，更堅定他回饋高球運動的決心，「除了蔡佩穎和錢珮芸，大田還贊助屏東小學高爾夫社團經費，例如墾丁、土庫、來義等，甚至與屏東大學簽訂產學MOU。我們希望位於台灣尾的屏東縣，成為推展高爾夫運動的台灣頭。」

有了李孔文當後盾，林有信教起球來更是雄心萬丈，樂此不疲，雖然已經74歲，仍是地方高球基層扎根的一尾活龍，除了在屏東地區灌溉高球幼苗，更跨界赴高雄播種，成效卓著，連台灣桌球教父的姪女莊筑羽也暫拋家學淵源，登門求教，「有了李董事長的大力支持，我們在基層更要加倍努力，才不負他的盛情。」

林有信和李孔文對屏東高球夫運動的未來，依舊滿腔抱負，充滿使命感，那就是複製另一對像蔡佩穎和錢珮芸的高手，延續屏東的高爾夫威望，「工欲善其事，必先利其器，屏東的練習場只有一座，太少了！很多選手常跨境到高雄打球，舟車勞頓、浪費時間，這裡很多台糖土地，也許就可以從中開始尋找契機。」