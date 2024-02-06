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足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

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足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球王梅西。 美聯社
阿根廷球王梅西。 美聯社

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）隨邁阿密國際隊造訪香港，卻因傷沒有出賽，遭大批香港球迷痛批是「騙子」。香港前特首梁振英的千金梁齊昕，也在社群媒體痛批梅西「無恥」，如今有港媒爆料，梅西3度拒絕上場，讓香港球迷更加憤怒。

邁阿密國際明天將在日本進行熱身賽，梅西昨晚隨隊飛離香港時面無表情，抵達日本時露出微笑，遭港媒質疑差別待遇。梁齊昕在個人IG發文狂批，「怎麼能對鐵杆忠實粉絲做出這樣的事？他們許多人上花了一大筆抵押貸款只是為了看你現場表演，也許只有兩分鐘，你太無恥了。你讓我們所有人都感到噁心，我希望你能聽到整個體育場響亮而清晰的噓聲。」

港府聲稱主辦單位Tatler Asia的贊助協議中，梅西必須上場45分鐘。不過據港媒報導，梅西3度拒絕上場，有消息稱主辦方與邁阿密國際的合約只承諾「大牌球員」會上場，未保證梅西會出戰。

梅西今天飛抵日本接受媒體採訪，談到香港行爭議時，梅西說，「很不幸我在沙烏地阿拉伯的第一場比賽中，感覺到內收肌不適，核磁共振顯示不是受傷，但我仍非常不舒服。香港很多人來現場看我，我也想下場踢球，但結果讓人失望。希望有機會再去香港比賽。」

梅西是否出戰日本賽引發關注，他沒有把話說死，「我想在今天下午的訓練中檢查狀態，我覺得這幾天情況有好轉。」

日本 梅西 香港

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