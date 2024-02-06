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足球／梅西沒上場 港4萬球迷怒吼退錢

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
率隊訪港的阿根廷球王梅西（中）周日未上陣，全場近四萬名球迷噓聲四起。（法新社）
率隊訪港的阿根廷球王梅西（中）周日未上陣，全場近四萬名球迷噓聲四起。（法新社）

香港二月盛事變煩心事，球王梅西率國際邁阿密隊到港，周日與香港隊表演賽，結果梅西沒上陣，引軒然大波，港府兩度聲明後再開記者會，說明即時要求梅西必須進場，港府就此暫未決定是否批出贊助款港幣一千六百萬元（約台幣六千四百萬元）。

昨晚消息，主辦方稱，責任在於國際邁阿密隊出爾反爾，為息眾怒，主辦方將撤回贊助申請。

梅西到來，香港全城轟動，港府定為盛事贊助巨款，還有大陸和外國球迷專程到港觀戰。國際邁阿密隊在梅西缺席下，四比一擊敗香港隊，梅西及烏拉圭射手蘇亞雷斯散場也沒現身，全場近四萬名球迷先呼喊梅西的名字，又報以噓聲，群情激憤，高喊「回水」（退錢）。

阿根廷球王梅西周日香港表演賽未上陣，全場近四萬名球迷高喊退錢。（法新社）
阿根廷球王梅西周日香港表演賽未上陣，全場近四萬名球迷高喊退錢。（法新社）

港府兩度聲明表示不滿，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨開記者會，說明港府為之與主辦方Tatler交涉，當場要求安排梅西入場，隨後Tatler通知當局，梅西可能因傷未能出場，港府再向主辦方提出，梅西必須到場，哪怕是與觀眾見面。但最終梅西沒現身。港方要求採取一系列補救行動，但都不能成事。

楊潤雄說，主辦方有責任向公眾及球迷交代，解釋梅西不能出場的原因及有關安排。今次活動獲港府大型體育盛事Ｍ品牌計畫承諾贊助，除非有安全或健康狀況，否則梅西必須出場至少四十五分鐘。

香港輿論為之吵翻天。球迷對梅西表失望，對主辦單位表憤怒。有女球迷說，因喜歡梅西，買了港幣一千六百元門票，感覺受騙。立法會議員田北辰形容這是「世紀騙局」，要求主辦方向入場市民退款。

梅西 香港

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