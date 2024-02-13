李智凱、楊勇緯 農曆年後拚門票

上屆東京奧運為我國拿下銀牌的「鞍馬王子」李智凱與「柔道男神」楊勇緯，在農曆年後也都將進入爭奪門票的最後衝刺，另外上屆都有奪牌表現的兩大重點技擊運動拳擊與跆拳道，也將在農曆年後展開奧運資格賽，我國好手都已經蓄勢待發。

在已經無緣爭奪團體門票的情況下，我國男、女體操代表隊將在二月中開拔到埃及開羅展開連續四站的世界盃系列賽，在這四站賽事中單項累積積分最高的選手將能取得奧運資格。在不少國家好手都已經取得參賽資格的情況下，我國李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬都將有機會脫穎而出，至於五月登場的亞錦賽則將釋出最後的個人全能席次，也是我國好手自力爭取奧運門票的最後機會。

而在杭州亞運大放異彩的柔道，將採取奧運積分排名決定參賽席次，每個量級取十七名選手取得奧運門票。我國目前以楊勇緯排在男子六十公斤級第二，連珍羚排在女子五十七公斤級第十三，都處在安全範圍內，至於林真豪排在女子四十八公斤級第廿八則是落在邊緣，三人將有望再度攜手前進奧運。

同為技擊運動的拳擊與跆拳道，在日前已經分別有四人與一人取得參賽資格，其中拳擊將在二月底於義大利與五月在泰國分別舉行兩場世界區資格賽，包括目前尚未取得門票的上屆銅牌好手黃筱雯、陳念琴都將力拚門票；跆拳道則將在三月舉行奧運資格賽，包括上屆國手蘇柏亞等三人都將參賽。

上屆拿下一面銅牌的桌球，最快於二月十六日起在南韓釜山舉行的世界團體錦標賽中，只要取得男、女前八名就能獲得團體共計六席參賽席次，對於我國好手來說將是不難達成的任務。

此外，包括田徑、高球奧運積分排名都將在六月底截止，其中田徑我國最速男楊俊瀚有望在男子二百公尺取得參賽資格，女子鏈球好手余雅倩也將有機會首度站上奧運舞台；至於高球部分我國目前以男子選手潘政琮、俞俊安，女子選手錢珮芸、吳佳晏排名最佳，有望代表我國出征。