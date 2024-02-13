奧運競賽項目改 我代表團恐瘦身

第卅三屆夏季奧林匹克運動會將在今年七月底於法國巴黎登場，在農曆年節前，我國好手已經在七個運動種類奪下十九個參賽席次，上屆東京奧運我國代表團共在十八個運動種類派出六十八位選手參賽，最終摘下二金四銀六銅共計十二面獎牌的史上最佳成績，不過今年巴黎奧運受到選辦種類以及部分種類項目修改參賽規定影響，我國參賽人數預計將很難超越上屆。

在目前已經取得奧運門票的選手中，在上屆有奪牌紀錄的僅有「跆拳甜心」羅嘉翎，以及在射箭男團摘銀的「湯包」湯智鈞，不過在上屆都有兩面獎牌進帳的羽球與舉重，我國選手包括「羽球一姊」戴資穎、「舉重女神」郭婞淳都有望在四月透過奧運積分排名獲得參賽席次。

其中在羽球部分，上屆拿下女單銀牌的戴資穎，目前在奧運積分榜上排名女單第三，要挑戰第四次站上奧運舞台將無太多懸念，另外上屆摘金的「黃金男雙」麟洋配王齊麟／李洋、混雙葉宏蔚／李佳馨和男單一哥周天成目前也都在安全名單內，另外「左手重砲」林俊易則是排名第十七名，仍有機會搶進前十六名力拚首度的奧運之旅。

至於在舉重部分上屆我國共有七人參賽，不過受到本屆奧運從原先的男、女各七個量級合併到各五個量級影響，總參賽選手數將大減超過七十人，但目前僅有上屆摘金的郭婞淳與摘銅的陳玟卉排名在前十名內，至於男子選手以陳柏任第十三名最有機會力拚資格。

而我國另外一名世界頂尖級好手謝淑薇，在澳網拿下女雙、混雙雙金後，目前女雙世界排名將穩定維持在前十名，加上詹皓晴、詹詠然也排在前卅名，巴黎奧運我國有望再有兩組女雙組合出征。