足球／梅西香港行宛如C羅南韓爭議翻版 鄧紫棋獻唱息眾怒

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）隨邁阿密國際隊造訪香港，結果因傷未能上場，遭現場球迷狂噓，有球迷直呼這是「世紀大騙案」，還有人氣得把梅西廣告看板踢爛，慘遭「斷頭」。值得一提的是，邁阿密國際後天將造訪日本，梅西是否上場引發關注。

邁阿密國際昨天開賽前才宣布梅西無法上場，據港媒報導，香港政府曾要求梅西至少出面和球迷說幾句話，或出席頒獎典禮，但梅西沒有這樣做，梅西的做法令觀眾大失所望，連球隊主席貝克漢（David Beckham）都一起被噓。

Disappointment struck as Lionel #Messi's Inter Miami CF faced off against the #HongKong team in an exhibition match at the Hong Kong Stadium. Despite a massive turnout from fans, Messi remained on the bench for the entire game, leaving supporters feeling let down. 😞👎 pic.twitter.com/TeieszwZZA — HKeye (@Warm_Talking) 2024年2月4日

香港女歌手鄧紫棋有出席這場盛會，貝克漢與她合照，還在她的球衣背後簽名。她賽後在現場獻唱「奇異恩典」和「Gloria西語版」，有網友開玩笑表示，「梅西沒有踢，好險你有唱歌」、「世界巡迴10分鐘體驗卡」、「一開口清唱把正喧鬧的現場安靜下來」。

葡萄牙巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）過去也有類似爭議，2019年他隨義甲名門尤文圖斯隊訪韓進行友誼賽，但C羅未出席賽前簽名會，比賽完全沒踢，球迷高喊他名字，卻換來他不悅神情，也讓C羅在南韓形象一落千丈。