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「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

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足球／梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西整場比賽沒上場，引發4萬球迷不滿。 法新社
梅西整場比賽沒上場，引發4萬球迷不滿。 法新社

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）隨邁阿密國際隊造訪香港，原預計4日與香港隊進行表演賽，球迷將門票搶購一空，不料梅西整場比賽都沒上場，被全場4萬球迷狂噓和比倒讚。

有港媒指出，主辦方「Tatler Asia」與港府簽訂的合約內容，梅西必須上場45分鐘。結果梅西連熱身都沒有，整場都在板凳上觀戰，不只梅西，蘇亞雷斯（Luis Suarez）也沒出賽，布斯克茲（Sergio Busquets）和艾爾巴（Jordi Alba）則是比賽第60分鐘才上場。

「足球金童」貝克漢（David Beckham）以邁阿密國際隊主席身分出席這場盛會，鄧紫棋梁朝偉等名人也到場支持。不過因為梅西未上場，球迷的掌聲變成噓聲，不斷高喊「詐騙」、「退款」。

邁阿密國際總教練馬蒂諾（Gerardo Martino）賽後解釋：「明白觀眾失望，但這是醫療團隊與教練團的決定。梅西這幾天肌肉發炎，蘇亞雷斯則是膝蓋受傷，如果讓他們上場會有極大風險。」

香港女歌手鄧紫棋(左)與貝克漢(右)。 法新社
香港女歌手鄧紫棋(左)與貝克漢(右)。 法新社

港媒指出，主辦方簽訂合約中提到，梅西需在表演賽上45分鐘，遇到受傷、健康及體能問題，也要隨球隊出席。香港大型體育活動事務委員會（MSEC）表達失望，也提到有向該活動撥款1500萬港幣，同時向場地撥款100萬港幣，後續將根據條款和主辦方的後續行動，減少贊助金。主辦方則發聲明強調，他們對梅西或蘇亞雷斯出賽不知情。

梁朝偉 梅西 貝克漢 鄧紫棋

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