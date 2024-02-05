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台維斯盃／法隊逆轉勝 讚我男雙表現

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽，我國亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤落敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽，我國亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤落敗。記者余承翰／攝影

隊史首度主場挑戰台維斯盃世界組總決賽資格，中華網球戰將精銳盡出，昨天杭州亞運男雙金牌組合許育修莊吉生面對有大滿貫資歷的法國老將馬惠／羅傑瓦塞林更拿下首盤，最終雖遭逆轉、沒能搶下總決賽門票，教練張孝雍仍給全隊兩天表現高評價，肯定選手在主場有超水準演出。

世界組總決賽資格賽採5點3勝制，法國前天就已取得兩點單打勝利，昨天第3點許育修／莊吉生和對手大戰2小時遭逆轉，讓隊史握有台維斯盃10冠法國「保級」成功；無關勝負的第4點單打，「夜市球王」曾俊欣仍上陣挑戰世界排名100的哈里斯，第二盤打到「搶7」落敗後就趕往機場飛往印度，接著連4站的職業賽。

中華隊2天、4點賽事雖沒能奪勝，單、雙打都有上陣的許育修認為獲得很好經驗，「（法國）每位選手戰術執行很確實、果斷，能打到這一步，有他們厲害的地方，值得學習，希望未來累積更多經驗，年底台維斯盃能獲勝，明年再次挑戰世界組決賽。」

許育修和莊吉生昨天的對手大有來頭，42歲的馬惠是法國2017年台維斯盃冠軍班底，生涯握有5座大滿貫男雙金盃，41歲的羅傑瓦塞林也是前法網男雙冠軍，目前世界排名高居第10，兩人以今年巴黎奧運為主要目標，台維斯盃成累積默契和實戰的重要一站，兩人都讚昨天地主的發揮，馬惠更形容兩位台將「表現遠比排名更好」。

莊吉生提到，從沒和大滿貫得主或世界前10好手對陣，這次是寶貴經驗，今年也計畫和許育修繼續合作，包括在台舉行的三太子盃和海碩盃都會攜手，希望穩定搭配下有更好成績。

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