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2024巴黎奧運注定舉世驚嘆——開幕式票價已經先驚掉下巴

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
巴黎奧運進入最後5個多月的倒數，但票價與住宿成本都相當驚人。 圖／取自Paris 2024粉專
巴黎奧運進入最後5個多月的倒數，但票價與住宿成本都相當驚人。 圖／取自Paris 2024粉專

摘要

1.巴黎奧運進入最後5個多月的倒數，但票價與住宿成本都相當驚人。住一晚飯店的成本，最高漲到5倍。

2.法國消費者協會譴責高昂價格，認為這將使人難以享受巴黎與奧運美好體驗。

3.賽事的高票價也引起批評，甚至有運動員稱，家人得向銀行貸款，才能來看自己比賽。

距離巴黎奧運還有5個多月，若你也想親臨現場，一賭這場全球運動盛事的風采，旅行計劃可能得馬上開始安排，因為位子不多了！更重要的是你得撥撥算盤。

奧運網站顯示，開幕式還可以購買的門票，只剩下最昂貴的區域，一張要價2,700歐元（約新台幣91180元）。

巴黎住宿費、公車票、羅浮宮票價全飛漲

在巴黎起降的機票，價格正在快速上漲；巴黎的公共運輸票價也翻了一倍；貴為世界上參觀遊客最多、藏有《蒙娜麗莎》的羅浮宮，也從本月15日開始將門票從17歐元提高到22歐元，漲幅逼近3成。

「住宿」則是另一個大挑戰，根據《紐約時報》，許多飯店和出租公寓的價格，已漲到傳統夏季平均價格的2倍或3倍，逼近每晚1000歐元，有的甚至翻了5倍。

將在7月26日至8月11日舉行的巴黎奧運，預計將吸引約1500萬民遊客，不光是飯店業者想大搶奧運財，許多在巴黎擁有房產的人，正規劃回鄉下老家住一陣子，然後高價出租他們的房間。《商業內幕》稱，Airbnb上奧運期間的平均住房價格，已超過每晚500歐元。

「合理的價格是什麼很難說，」在巴黎市中心擁有兩套公寓，通常每晚收費200歐元的弗里蒙特（Cyrille Frémont）說，在奧運期間，她打算改成依人頭收費，每人每晚100歐元，希望能創造五位數以上的收入，並強調附近的飯店每晚收費是950歐元。

覺得自己像盤子嗎？沒關係，連法國人也覺得貴。包含法國消費者協會UFC-Que Choisir在內的團體公開譴責，他們認為高昂的價格，會讓人難以體驗奧運的美。

法國政府強調，他們不會監管價格，但將加強對酒店和公寓租賃的檢查。「法國和國際遊客必須物有所值，」負責旅遊的官員格雷瓜爾（Olivia Grégoire）說。

巴黎奧運賽事票價高，連選手家人都要貸款買票

昂貴的賽事票價，也招來許多批評。曾操辦2012年倫敦奧運的組委會主席、世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）知道，奧運主辦方必須得在投資與回報之間取得平衡，這不是件容易的工作。但，他也擔心過高的票價，會讓真正的賽迷們無法進場支持，導致留下一堆空座位。

法國柔道運動員阿曼丁・布查德（Amandine Buchard）則表示，她的家人將不得不向銀行貸款，才有機會來看自己比賽。這違背了巴黎奧運會組委會負責人埃斯堂蓋（Tony Estanguet）說，要讓觀賞奧運變得公平和可及的承諾。

但對體育政策專家大衛・羅伊森（David Roizen）來說，在現代體育的金錢世界中，所謂全民的運動會早就不存在，包含奧運、世界盃，都是替經濟菁英保留的活動。

若還在替預算傷腦筋，也還沒任何一張票的你，或許也可以試著賭看看。許多專家表示，隨著奧運的時間逼近，不論是飯店或是主辦方，為了填補空缺，都有可能釋出價格更合理的選擇，但這一定有風險。

資料來源：衛報、紐約時報、商業內幕、法新社

巴黎奧運 票價

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