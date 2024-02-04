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高球／亞太女子業餘高球錦標賽 吳純葳-18桿締賽史最低桿封后紀錄

聯合報／ 即時報導
吳純葳在泰國帕塔雅水岸球場舉行的2024年亞太女子業餘高球錦標賽封后。圖／中華高爾夫協會提供
吳純葳在泰國帕塔雅水岸球場舉行的2024年亞太女子業餘高球錦標賽封后。圖／中華高爾夫協會提供

中華高爾夫協會國家隊員吳純葳，4日在泰國帕塔雅水岸球場舉行的2024年亞太女子業餘高球錦標賽最終輪穩紮穩打，以72桿)繳卡，累計270桿，寫下賽史最低桿-18桿封后紀錄，並繼2022年黃亭瑄後，成為賽史上我國第二位亞太業餘球后。

吳純葳在第14洞吞下柏忌後，一度只領先1桿，所幸第15洞、第17洞冷靜以對、及時抓鳥，拉開差距，穩住戰局，這也是她連續兩輪在這兩洞打出Birdie。「連續兩天都在第17洞的長距離抓鳥應是關鍵中的關鍵，是我能夠贏得亞太球后最重要的2隻小鳥。」

領先4桿在泰國帕塔雅水岸球場出發的吳純葳，最終輪挑戰不斷，不比前三輪順手。她在第一洞就吞柏忌，使她今年在亞太女子業餘球錦標賽Bogey Free的紀錄停留在連續41洞，之後第三洞再打柏忌，所幸第四和第六洞抓鳥，及時止血，避免被來勢洶洶的泰國選手Achiraya Sriwong趕上。Sriwong繳決勝輪最低66（-6）桿，最終以-15桿獨居第三，南韓李孝松靠最後一洞抓鳥，以69桿繳卡，累計-16桿獲亞軍。

吳純葳最終輪小鳥、柏忌各4，以72桿完賽，雖然不如前三輪都繳六字頭，但累計抓23隻小鳥、5次柏忌，仍以-18桿改寫日本的橋本美月2021年保持的-16桿最低桿賽史封后紀錄，也締造個人四輪最低桿成績。

目前就讀國立體大球類系一年級吳純葳，在頒獎典禮致詞中以英文表示，很高興繼黃亭瑄之後成為我國第二位亞太球后，而我國在三年內出現兩位亞太球后，也見證中華高爾夫協會理事長王政松推動高球運動績效卓著，以及他主持的裙襬搖搖高爾夫基金會，長期對高爾夫基層扎根的努力。黃亭瑄和吳純葳都是以中華高協國家隊員身分晉身亞太球后，她倆從小也受裙襬搖搖基金會栽培，出國訓練比賽，累積實戰經驗。

吳純葳最近半年戰果豐碩，去年下半年連奪秋、冬兩季賽女子總冠軍，以狀元身分入選國家女子隊，代表台南市摘下全運會女子高球金牌，並在1月的日立女子高球賽獲業餘冠軍。成為亞太新任球后後，隨之而來的戰利品包括：LPGA職業女子高球三大賽—英國女子公開賽、愛維養錦標賽、雪佛龍錦標賽，以及韓亞銀錦標賽、澳洲女子公開賽、第121屆女子業餘錦標賽、奧古斯塔全美女子業餘錦標賽等七大職業與業餘賽事參賽資格。

我國共有6名選手參賽，5人晉級三、四輪，除吳純葳封后外，其餘4人成績如下：林品杉74桿、許淮茜72桿，累計同為289桿，並列第37。廖信淳72桿、累計291桿，並列第42。陳宥竹74桿、累計292桿，並列第45。

全運會 裙襬搖搖 高爾夫

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