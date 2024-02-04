台維斯盃／打大滿貫對手不遜色 許育修、莊吉生約好繼續聯手
去年杭州亞運首度搭檔就一舉摘金，我國男網好手許育修和=@R莊吉生@=a href='/search/tagging/2/台維斯盃' rel='台維斯盃' data-rel='/2/117983' class='tag'>台維斯盃再打出競爭力，今天世界組總決賽資格賽和有大滿貫資歷的法國對手馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）激戰3盤才落敗，表現獲得對手盛讚，兩人賽後也談好，今年在台灣舉行的三太子盃及海碩盃繼續合作。
用台語受訪的「Jason」莊吉生先主動邀約，他轉頭向坐在身旁的許育修問道：「三太子（盃）你要打嗎？和我打。」許育修不但點頭還主動追加海碩盃，讓「Jason」笑開懷喊「水喔」，現場氣氛十分歡樂。
平時主項以單打為主的莊吉生提到，希望未來和許育修能多搭配，「我是希望我們可以多打一點，之前我是打單打比較多，育修都打，很強。」雖有過去年亞運合作經驗，今天卻是首度打到世界前10以及大滿貫奪冠選手，莊吉生認為對手表現穩定、沒太多失誤，盤數落後也不慌張，今天經驗對彼此是很好的學習。
許育修目前單打排名230、雙打排名271都是國內最佳，昨天單打先出賽的他提到，這次和法國隊的交戰，感受對手執行都很確實、果斷，「能打到這一步，有他們厲害的地方，值得學習，希望未來累積更多經驗，年底台維斯盃能獲勝，明年再次挑戰世界組決賽。」
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