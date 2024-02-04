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台維斯盃／打大滿貫對手不遜色 許育修、莊吉生約好繼續聯手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影

去年杭州亞運首度搭檔就一舉摘金，我國男網好手許育修和=@R莊吉生@=a href='/search/tagging/2/台維斯盃' rel='台維斯盃' data-rel='/2/117983' class='tag'>台維斯盃再打出競爭力，今天世界組總決賽資格賽和有大滿貫資歷的法國對手馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）激戰3盤才落敗，表現獲得對手盛讚，兩人賽後也談好，今年在台灣舉行的三太子盃及海碩盃繼續合作。

用台語受訪的「Jason」莊吉生先主動邀約，他轉頭向坐在身旁的許育修問道：「三太子（盃）你要打嗎？和我打。」許育修不但點頭還主動追加海碩盃，讓「Jason」笑開懷喊「水喔」，現場氣氛十分歡樂。

平時主項以單打為主的莊吉生提到，希望未來和許育修能多搭配，「我是希望我們可以多打一點，之前我是打單打比較多，育修都打，很強。」雖有過去年亞運合作經驗，今天卻是首度打到世界前10以及大滿貫奪冠選手，莊吉生認為對手表現穩定、沒太多失誤，盤數落後也不慌張，今天經驗對彼此是很好的學習。

許育修目前單打排名230、雙打排名271都是國內最佳，昨天單打先出賽的他提到，這次和法國隊的交戰，感受對手執行都很確實、果斷，「能打到這一步，有他們厲害的地方，值得學習，希望未來累積更多經驗，年底台維斯盃能獲勝，明年再次挑戰世界組決賽。」

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行第二天賽事，我國亞運金牌搭檔莊吉生（左）與許育修（右）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤，可惜在決勝盤搶7惜敗。記者余承翰／攝影

台維斯盃 莊吉生 許育修

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