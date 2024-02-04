台維斯盃／中華隊讓人驚艷 法國大滿貫名將讚：表現遠高於排名
杭州亞運金牌組合莊吉生／許育修，今天台維斯盃世界組總決賽資格賽和擁有大滿貫資歷的老將組合馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）激戰3盤落敗，但表現獲得對手滿滿好評。
以3：6、6：2、7：6（7：1）逆轉地主的法國組合，因巴黎奧運而重新搭擋，其中42歲的馬惠生涯握有5座大滿貫男雙金盃，曾摘法網男雙金盃的羅傑瓦塞林目前世界排名高居第10。
法國老將組合的成績、資歷都遠優於今天才第2次搭檔的中華隊組合，但今天首盤失守，第三盤又在先破發下遭到回破，直到「搶7」才勝出，讓兩人對地主給予滿滿肯定。
羅傑瓦塞林讚中華隊是「很棒的組合」，表現十分出色；馬惠更肯定地主「表現遠比排名更好」，加上熱情觀眾，呈現出一場很棒的比賽。
「雙打比賽，什麼事情都可能發生。」馬惠表示，台維斯盃才是今年第3站比賽，要持續保持耐心，能在台灣出戰台維斯盃也是很大榮幸；他也特別感謝法國隊的接待人員，讓一行人留下很好的寶島體驗。
年紀都超過不惑之年，馬惠和羅傑瓦塞林仍能維持高競技狀態，兩人不約而同提到，「長青」祕訣無他，每天努力訓練、保持健康且享受其中，就是維持狀態的不二法門。
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