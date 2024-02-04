快訊

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

《繁花》揭密 王家衛眼裡的上海家鄉為何和原作者不同？

拜登南卡初選告捷！近97%得票率大勝 矢言「讓川普再成手下敗將」

國際級萬人場館 「台中巨蛋」主、副館龍年動工

聯合報／ 即時報導
台中巨蛋由運動局主政編列預算與推動工作小組。圖／台中市運動局提供
台中巨蛋由運動局主政編列預算與推動工作小組。圖／台中市運動局提供

「台中巨蛋體育館」是市民朋友期待已久的重大建設，市長盧秀燕上任後隨即指示運動局啟動台中巨蛋推動計畫，籌組跨局處工作小組，定期召開工作會議，在北屯區14期重劃區規劃可容納1萬5500觀眾席以上的「主場館」，以及可容納3000至5000觀眾席的「副場館」，未來可舉辦國際賽事、藝文與表演等多元豐富的活動。

運動局長李昱叡表示，台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館-「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館；巨蛋的興建除帶動城市經濟與產業發展，也代表台中運動發展升級，順利與世界接軌，打造台灣新地標。

運動局表示，台中巨蛋總面積為6.95公頃，市府投入總經費近百億元，主、副場館的運用可搭配活動規模相互調配使用。未來不僅可舉辦籃球、排球羽球、網球、五人制足球，以及擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等技擊類國際專業運動賽事，更能作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域。且鄰近洲際棒球場、多功能運動中心、北區國兒運、以及洲際漢神購物中心，將成為中部地區運動、觀光與休閒生活廊帶。

李昱叡指出，盧市長上任後將台中巨蛋列為首要重大運動建設目標，自108年起更在祕書長黃崇典的總督導調和鼎鼐下，責成運動局主政編列預算與推動工作小組，由都發局著手辦理設計規劃、建設局啟動工程發包作業。台中巨蛋的推展歷經波折，期間克服疫情、缺工缺料、物價波動、烏俄戰爭等影響，以及工程大跨度鋼結構及預力系統施工之複雜性等因素。

李昱叡表也特別感謝台中市議會支持預算通過，終於在去年11月10日順利決標，遴選麗明營造股份有限公司組建專業團隊施工，並於今年1月8日於市府召開簽約記者會，展現推動決心，將在今年動工，未來營運方式以促參方式引進專業團隊來經營。

台中巨蛋由國際知名建築師隈研吾設計，屬於奧運等級綜合室內場館。圖／台中市運動局提供
台中巨蛋由國際知名建築師隈研吾設計，屬於奧運等級綜合室內場館。圖／台中市運動局提供

2020東京奧運 排球 羽球

延伸閱讀

棒球／體育公益版圖擴大 中信育樂接手臺中成棒隊

高球／中市青少年高爾夫培訓隊成立 李昱叡：攜手產業培育人才

三大體校合作策略聯盟 今明舉辦女子排球交流賽

影／熱血變調！ 台中騰達盃球員爆肢體衝突 家長不滿衝入場

相關新聞

台維斯盃／許育修吳東霖表現出色 仍遭逆襲

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨在台北市網球中心點燃戰火，我國男單好手許育修、吳東霖雖然分別以直落二不敵法國新星范阿斯切...

拳擊／陳念琴西班牙拳擊賽摘金 拚奧運資格賽添信心

台灣女將陳念琴這次在西班牙國際拳擊錦標賽改戰70公斤級，決賽擊敗哈薩克選手努沙耶娃，亞運後首戰就摘金，為征戰巴黎奧運資格...

足球／梅西香港賽前訓練 數萬球迷瘋狂

世界球王梅西帶領的球隊國際邁阿密昨天在香港大球場進行公開訓練，今將與香港隊進行友誼賽；昨晚貝克漢也驚喜現身，獲數萬球迷的...

泰國羽賽／決賽對決新加坡一哥駱建佑 周天成做好應戰準備

超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行4強賽，台灣一哥周天成擊敗荷蘭對手挺進決賽，明天將對上新加坡一哥駱建佑，周天成表示...

國際級萬人場館 「台中巨蛋」主、副館龍年動工

「台中巨蛋體育館」是市民朋友期待已久的重大建設，市長盧秀燕上任後隨即指示運動局啟動台中巨蛋推動計畫，籌組跨局處工作小組，...

國家級桌球運動中心坐落虎尾科大 上千萬研發已獲9專利

雲林縣虎尾科技大學今天啟用精準智慧桌球運動科技中心，展示桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。