國家級桌球運動中心座落虎尾科大 上千萬研發已獲9專利

雲林縣虎尾科技大學今天啟用精準智慧桌球運動科技中心，展示桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌球訓練與分析系統等研發技術，將可協助運動員競技訓練與運動防護，日後可望與運動中心結合，引導中高齡者正確打球，提升表現，避免錯誤行為造成運動傷害。

虎科大參與桌球精準運動科技計畫，由國科會挹注4500萬元推動，目前已取得9項專利，今在中華隊青少年國手體驗下，正式宣告桌球運動進入大數據時代。

校長張信良表示，線上訓練及虛擬訓練已成為體育選手訓練趨勢，學校前年起主導成立運動科學實驗室，並開設運動科學與人工智慧課程，運動員的競技訓練與運動防護，透過智慧科技應用在運動領域上，將能更精準對焦。

台灣體育運動大學教授吳昇光說，該中心包括資工、運動及醫療等跨域合作，共同研發可高速判斷桌球落點之互動影像、智慧桌球拍感測器AR互動系統、智慧桌球拍之揮拍效能評估、AI揮拍姿勢判斷之互動桌球VR系統，及桌球選手毫米波敏捷度分析等，實現智慧感測與虛實整合的AR/VR互動技術。