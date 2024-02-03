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國家級桌球運動中心座落虎尾科大 上千萬研發已獲9專利

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
設在雲林縣虎尾科技大學的精準智慧桌球運動科技中心，引進多套跨領域研發的國家級運動及防護等技術系統。記者陳苡葳／攝影
設在雲林縣虎尾科技大學的精準智慧桌球運動科技中心，引進多套跨領域研發的國家級運動及防護等技術系統。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾科技大學今天啟用精準智慧桌球運動科技中心，展示桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌球訓練與分析系統等研發技術，將可協助運動員競技訓練與運動防護，日後可望與運動中心結合，引導中高齡者正確打球，提升表現，避免錯誤行為造成運動傷害。

虎科大參與桌球精準運動科技計畫，由國科會挹注4500萬元推動，目前已取得9項專利，今在中華隊青少年國手體驗下，正式宣告桌球運動進入大數據時代。

校長張信良表示，線上訓練及虛擬訓練已成為體育選手訓練趨勢，學校前年起主導成立運動科學實驗室，並開設運動科學與人工智慧課程，運動員的競技訓練與運動防護，透過智慧科技應用在運動領域上，將能更精準對焦。

台灣體育運動大學教授吳昇光說，該中心包括資工、運動及醫療等跨域合作，共同研發可高速判斷桌球落點之互動影像、智慧桌球拍感測器AR互動系統、智慧桌球拍之揮拍效能評估、AI揮拍姿勢判斷之互動桌球VR系統，及桌球選手毫米波敏捷度分析等，實現智慧感測與虛實整合的AR/VR互動技術。

虎科大電機與資訊學院院長許永和表示，目前技術受到國際關注，其中，英國桌球機構邀請計畫團隊於年中至該國進行技術及成果交流，未來規畫推廣至桌球運動市場及其他年齡層，並透過產學合作移轉相關產品或技術。

由國家扶植推動的精準智慧桌球運動科技中心建置在雲林縣虎尾科技大學校內，今天揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影
由國家扶植推動的精準智慧桌球運動科技中心建置在雲林縣虎尾科技大學校內，今天揭牌啟用。記者陳苡葳／攝影
由國家扶植推動的精準智慧桌球運動科技中心建置在雲林縣虎尾科技大學校內，今在校長張信良（左二）等人揭牌下啟用。記者陳苡葳／攝影
由國家扶植推動的精準智慧桌球運動科技中心建置在雲林縣虎尾科技大學校內，今在校長張信良（左二）等人揭牌下啟用。記者陳苡葳／攝影

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