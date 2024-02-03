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台維斯盃／首體驗台式應援 法國一哥讚球迷很尊重球員

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中法台維斯盃賽事吸引滿場3000名球迷進場觀賽。記者葉信菉／攝影
中法台維斯盃賽事吸引滿場3000名球迷進場觀賽。記者葉信菉／攝影

法國網球一哥馬納里諾（Adrian Mannarino），今天在中法台維斯盃世界組總決賽資格賽中，力扛滿場球迷為中華隊好手吳東霖的加油聲浪，以直落二為法國隊拿下單日第二點勝利，對於首次感受到「台式應援」，馬納里諾也給予肯定，認為球迷在支持自家球員之餘仍是給予場上球員很大的尊重。

首次來台出賽的馬納里諾，今天在男單第二點賽事對戰我國好手吳東霖，在兩盤賽事都遭到吳東霖率先破發的情況下，仍是靠著絕佳的經驗與關鍵時刻的好表現，成功逆轉勝出，展現世界頂尖男單好手的實力。

  

中法台維斯盃賽事吸引滿場3000名球迷進場觀賽。記者葉信菉／攝影
中法台維斯盃賽事吸引滿場3000名球迷進場觀賽。記者葉信菉／攝影

賽後馬納里諾也稱讚吳東霖確實打出一場精采的比賽，帶給他很大的挑戰性，尤其他的一發進球率相當高，必須要保持穩定並從中找到贏球的機會。

對於今天台北市網球中心擠入滿場3000名球迷，球迷擊鼓吶喊為地主選手加油也讓法國隊球員首次體驗到「台式應援」的氛圍，而馬納里諾也認為球場的氣氛確實相當不錯，「這是我第一次來台灣打台維斯盃，球迷在支持自家球員的情況下，仍是對於場上球員保持很大的尊重，而且他們似乎都很期待看到我們的比賽，這讓我享受其中也盡自己最大努力表現，感覺真的非常好。」

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心開打，第二場賽事由世界排名238名的吳東霖迎戰世界排名第17名的馬納里諾（圖），馬納里諾直落二擊敗吳東霖。記者葉信菉／攝影 葉信菉
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心開打，第二場賽事由世界排名238名的吳東霖迎戰世界排名第17名的馬納里諾（圖），馬納里諾直落二擊敗吳東霖。記者葉信菉／攝影 葉信菉

台維斯盃 吳東霖

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