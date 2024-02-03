台維斯盃／滿場加油聲力挺 吳東霖直言潛力被激發

我國網球好手吳東霖今天在中法台維斯盃世界組總決賽資格賽第二點賽事，遭遇世界排名第17名的法國一哥馬納里諾（Adrian Mannarino），在兩盤賽事都率先破發的情況下，最終雖然以3：6、5：7敗下陣來，不過吳東霖也直言，在滿場觀眾以及家人、啟蒙教練的加油下，今天自己確實被激發出潛力。

世界排名第238名的吳東霖，在今天單打第二點賽事遭遇馬納里諾，在兩盤賽事中他都率先打破對手發球局，第二盤更一度取得3：0領先，只可惜最終仍是以直落二敗下陣來，中華隊在前兩點打完後也以0：2落後法國，將在明天由雙打許育修／莊吉生力拚延長戰線。

儘管今天前兩點都輸球，但中華隊教練張孝雍仍是肯定選手表現，「東霖今天在這樣的氣氛下有逼出他的潛力，可惜在領先後後面有點亂了節奏，明天也將按照原定計畫由莊吉生搭配許育修出戰雙打，第四點則將換成曾俊欣上陣，期待在這樣的主場氛圍下，能逼出選手最大潛能。」

吳東霖也坦言，今天確實一度認為自己有機會成功挑戰馬納里諾，只可惜最終未能把握住機會關門，在談到滿場球迷的支持時，他則說：「我感覺有被激發出更多潛能，很多跑不到的球最後都有救到，在體能表現部分和維持部分確實受到觀眾很大幫忙，明天繼續維持，做好該做的。」

而今天吳東霖的啟蒙教練、爺爺奶奶和父親也都到場觀戰，讓他直言確實帶來很大的動力，「他們在我的網球路上非常支持我，能夠讓他們看到我和世界前20名的好手同場較勁，希望這場比賽能讓他們感動。」