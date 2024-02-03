台維斯盃／連兩盤都率先破發 吳東霖惜敗法國一哥

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽，我國在首點單打不敵法國後，第二點單打由吳東霖力抗世界排名第17名的法國一哥馬納里諾（Adrian Mannarino），儘管雙方在排名上有著極大落差，但吳東霖在兩盤賽事都率先破發，第二盤更一度取得3：0領先，只可惜最終仍是以3：6、5：7敗下陣來，中華隊首日打完以0：2落後法國。

今年澳網闖進到第四輪追平個人大滿貫生涯最佳紀錄的馬納里諾，澳網後世界排名也來到生涯新高的第17名，而在澳網賽程落幕後他也隨即來台備戰，並在今天的台維斯盃與中華隊賽事中擔綱第二點單打，面對我國好手吳東霖。

世界排名238名的吳東霖（左）迎戰世界排名第17名的馬納里諾（右），儘管雙方在排名上有著極大落差，但吳東霖在兩盤賽事都率先破發，第二盤開盤還打出3：0領先，可惜最終仍是以3：6、5：7敗下陣來，中華隊首日打完以0：2落後法國。 記者葉信菉／攝影

儘管吳東霖與馬納里諾在世界排名上有著超過200名的落差，不過吳東霖昨天在抽籤儀式後也透露，在確定中華隊台維斯盃的對手將是法國隊後，早早就開始準備面對馬納里諾，而長時間的研究似乎也在今天比賽中收到成效。

今天首盤首局吳東霖就在滿場3000名球迷面前完成破發，給馬納里諾一記下馬威，不過老經驗的馬納里諾隨即回穩連拿4局，包括兩度破發得手，第7局更是化解吳東霖的4個破發點，首盤也先以6：3拿下。

第二盤吳東霖再度先聲奪人，在第2局又再度破發，開盤連拿3局取得領先，不過馬納里諾在第7局回敬破發後，隨後也將局數扳平，而關鍵第11局，馬納里諾更是在吳東霖的發球局中以連拿4分破發，取得6：5聽牌優勢，最終他也在第12局靠著強勢發球成功關門，以7：5勝出，法國隊也搶下今天前兩點勝利。