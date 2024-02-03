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台維斯盃／台式鼓聲應援超振奮 許育修：有被加油感覺

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
單打首點賽事我國由一哥許育修（圖）出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切。記者葉信菉／攝影
單打首點賽事我國由一哥許育修（圖）出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切。記者葉信菉／攝影

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心舉行，中華隊擔綱首點的許育修儘管以直落二不敵年僅19歲的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche），不過對於今天滿場球迷進場加油，還將台式應援帶入場中，許育修也坦言這樣的方式確實令人振奮。

我國男單一哥許育修今天在台維斯盃扛起打頭陣的重任，並在開賽前兩局就與世界排名第68名的范阿斯切互破發球局，讓主場球迷看得津津樂道，儘管最終許育修仍是以4：6、4：6敗下陣來，但他賽後也坦言確實已經努力到最後一刻，也算是接近自己的目標，只可惜發揮沒有那麼好。

單打首點賽事我國由一哥許育修（圖）出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切。記者葉信菉／攝影
單打首點賽事我國由一哥許育修（圖）出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切。記者葉信菉／攝影

許育修坦言，早在范阿斯切排名擠進男單前100名時就已經注意到他，也知道他是一名相當耐戰且底線非常穩定的選手，所以今天自己也選擇採取比較有進攻性的戰術，只可惜幾次關鍵時刻沒能把握住，失誤也偏多，包括在第二盤破發後下一盤就被對手回破發，「關鍵分時前100名的選手還是能比較穩定的處理，這也是我還要多學習的地方。」

談到今天以地主身分在滿場球迷面前出賽，甚至還聽到網球場少見的「台式應援」，許育修也坦言每次聽到鼓聲都有被振奮的感覺，「今天我真的非常開心也享受在這樣的情況下比賽，尤其那個鼓聲滿振奮人心的，每一次聽到都有被振奮的感覺，只可惜網球每一球之間都比較短，沒辦法每一球都這樣被加油。」

在今天單打首點輸球後，許育修明天也將繼續在第三點的雙打與莊吉生搭擋出擊，他說：「今天比賽雖然看起來很接近，來回也很多，但還好比賽時間並不算長，回去就好好休息為明天做準備。」

中華隊 台維斯盃 許育修

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