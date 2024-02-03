羽球／戴資穎回高雄對決民間高手 累計經驗迎戰巴黎奧運

台灣羽球一姊戴資穎、金牌國手王齊麟與藝人黃路梓茵（Lulu）今日參加由知名能量飲料舉辦的羽球「鬥拍賽」，在高雄鳳山體育館以三對三趣味賽形式對決民間高手。戴資穎說，上屆比賽她輸給冠軍隊伍，這次要拿出全部實力，即將退役的她對於接下來的巴黎奧運會把握每場比賽經驗、維持手感，力拚女單金牌。

戴資穎說，上屆比賽舉辦在室外，且使用塑膠球，她較不習慣，這次改為室內體育館舉辦，相信表現會比上屆好，她坦言民間羽球高手真的很多，擔心比賽球速、球技會超乎想像，對Lulu說「我們等等小心一點，記得把球拍拿好！」她說上屆比賽輸了決賽隊伍，這次會拿出百分百實力、扳回一城，希望這次能頒獎給自己。

對於這此比賽的新隊友Lulu，戴資穎笑說「只（期待）她能把球打過網」，Lulu在一旁也說「小戴對我的期待真的偏低」，Lulu受訪說她的隊友有小戴和王齊麟，根本不用擔心輸球，這次參賽與其說是練球，比較像在「練舞」，自嘲自己不如在場中跳舞，2名隊友能好好打球。

Lulu說原本在電視轉播中看小戴打球，這次能見到本人還能與對方練習對打，讓她感到意外且驚喜；對於羽球世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）日前在社群網站PO文讚小戴的反手拍是「最好的」，小戴回應對方是指她的特殊反手滑拍給予靈感多練習，但她認為對方其實打得比自己好。

戴資穎、王齊麟與黃路梓茵（Lulu）今日參加由知名能量飲料舉辦的羽球「鬥拍賽」，在高雄鳳山體育館以三對三趣味賽形式對決民間高手。記者宋原彰／攝影

預計在今年賽季就退休的戴資穎，羽球職業生涯的最後一舞就是奪下巴黎奧運羽球女單金牌，她今日受訪說，近期還有多場比賽，她會珍惜與每位對手的切磋並透過每天訓練維持手感與強度，都是為巴黎奧運作準備，

品牌方表示，羽球「鬥拍」是參照籃球鬥牛三對三形式，雖非國際正式賽制，但羽球界常作為私下娛樂或練習用途，以趣味方式訓練隊友默契合作；此次場地與規則與國際雙打羽球相同，每隊需有一名女性及男性成員，採三角循環賽、三戰兩勝制（單場21分），勝場數多寡判定該隊伍的勝負。

此外，品牌方今年同樣選在高雄作為第二屆羽球鬥拍場地，賽制比照去年，增添「戴式規則」，以戴資穎獨領全球的球技「假動作、網前短球、四角拉吊、滑拍」，在場地設計出觸地禁止區（T-corner），隊伍只要擊中對手場地內的觸地禁止區即得2分，官方表示，「感受戴式球風節奏變化取分的進攻機會」。

戴資穎、王齊麟與黃路梓茵（Lulu）今日參加由知名能量飲料舉辦的羽球「鬥拍賽」，在高雄鳳山體育館以三對三趣味賽形式對決民間高手。記者宋原彰／攝影