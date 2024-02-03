台維斯盃／不敵19歲法國新星 許育修男單首點吞敗

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心點燃戰火，吸引滿場3000名球迷進場觀賽，單打首點賽事我國由一哥許育修出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche），儘管雙方在排名上有著不小的差距，但許育修仍在兩盤賽事中一路緊咬對手，但最終仍是以4：6、4：6敗下陣來。

我國代表隊今年首度闖進到台維斯盃世界組總決賽資格賽，不過卻將碰上實力堅強的法國隊，法國隊球員在澳網賽事落幕後就轉戰到台灣備戰，同樣相當重視這次的比賽。

在今天的首點單打賽事中，我國就由一哥許育修打頭陣，將對上世界排名第68名，今年澳網打進到第3輪才敗在希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）手中的范阿斯切，而今天比賽也吸引滿場3000名的球迷進場觀賽，並且將在網球場上少見的鼓聲結合加油聲的「台式應援」帶入場內。

而被視為法國網壇未來之星的范阿斯切，在開賽後首局就成功打破許育修發球局，不過第2局范阿斯切也連續出現雙發失誤，讓許育修把握住機會回敬破發，開賽就打出絕佳氣勢，第4局許育修兩度獲得破發機會，但卻遭到范阿斯切陸續化解，並且在第7局再度遭到破發，首盤也以4：6讓出。

第二盤雙方在前4局各自保發後，范阿斯切再度在第5局率先破發，儘管許育修也展現極佳韌性在第8局回敬破發，但第9局范阿斯切連拿4分該盤第二度破發得手，也取得5：4聽牌優勢，最終他也以6：4勝出，搶下中法戰首點勝利。