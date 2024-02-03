台維斯盃／不敵19歲法國新星 許育修男單首點吞敗
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心點燃戰火，吸引滿場3000名球迷進場觀賽，單打首點賽事我國由一哥許育修出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche），儘管雙方在排名上有著不小的差距，但許育修仍在兩盤賽事中一路緊咬對手，但最終仍是以4：6、4：6敗下陣來。
我國代表隊今年首度闖進到台維斯盃世界組總決賽資格賽，不過卻將碰上實力堅強的法國隊，法國隊球員在澳網賽事落幕後就轉戰到台灣備戰，同樣相當重視這次的比賽。
在今天的首點單打賽事中，我國就由一哥許育修打頭陣，將對上世界排名第68名，今年澳網打進到第3輪才敗在希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）手中的范阿斯切，而今天比賽也吸引滿場3000名的球迷進場觀賽，並且將在網球場上少見的鼓聲結合加油聲的「台式應援」帶入場內。
而被視為法國網壇未來之星的范阿斯切，在開賽後首局就成功打破許育修發球局，不過第2局范阿斯切也連續出現雙發失誤，讓許育修把握住機會回敬破發，開賽就打出絕佳氣勢，第4局許育修兩度獲得破發機會，但卻遭到范阿斯切陸續化解，並且在第7局再度遭到破發，首盤也以4：6讓出。
第二盤雙方在前4局各自保發後，范阿斯切再度在第5局率先破發，儘管許育修也展現極佳韌性在第8局回敬破發，但第9局范阿斯切連拿4分該盤第二度破發得手，也取得5：4聽牌優勢，最終他也以6：4勝出，搶下中法戰首點勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言