2025東京聽奧籌委會主席久松三二率團來訪 向2009台北聽奧取經

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會（聽奧）籌委會主席久松三二2月1至2日，率同籌委會祕書長倉野直紀、日本聽障運動總會祕書長山田直人及籌委會手語翻譯員岡安澄子等高層來台訪問，中華聽障者體育運動協會安排拜會教育部體育署，由主祕呂忠仁率同國際組、全民組主管同仁接待。呂忠仁代表署長鄭世忠歡迎日本團隊來訪，表示樂見兩國聽障運動事務的密切交流，將全力配合及支持，並祝福東京聽奧圓滿成功。

東京聽奧訪問團也拜會台北市政府體育局，由局長王泓翔、副局長蔡培林、代副局長陳良輝率同相關部門主管同仁接待。王泓翔代表市長蔣萬安對來訪的團隊表示歡迎，期許台日雙方相互觀摩學習，特別是台北及東京都將於2025年分別舉辦聽奧及壯年運動會，有很多地方可以交流，且東京都知事小池百合子近期亦將來台訪問，已安排會與蔣萬安會面，體育事務將是會談的要項。

蔡培林、陳良輝均具備豐富的執行聽障運動賽會的經驗，於交流時提供眾多具體可行的經驗給日方參考。

久松三二特別感謝中華聽障者體育運動協會及政府部門熱情接待，邀請中華聽障者體育運動協會祕書長趙玉平於9月前往日本群馬擔任日本全國聽障運動會貴賓，趙玉平也邀請東京聽奧訪問團7月來台觀摩2024年台北世界聽障田徑錦標賽。

日本東京在2021年奧地利維也納的國際聽障運動總會（ICSD）會員大會中，取得2025年聽奧主辦權，成為台北之後亞洲第二個主辦聽障最高層級國際性運動賽會的城市。東京取得主辦權後，在2020年東京帕拉林匹克運動會籌委會現有的組織上，各部門組團曾來台向中華聽障者體育運動協會取經，而中華聽障者體育運動協會已經將2009年聽奧資料文件完整提供各來訪的部門。久松三二認為近期相關籌備作業所遇到的問題，仍需來台深入請益，所以組團來訪。

訪問團到辦理2009年台北聽奧進行全面改建的台北體育園區巡禮，並與中華聽障者體育運動協會同仁進行會談，由當年擔任台北聽奧基金會董事長的趙玉平長主持，就日方所提的問題詳盡說明回應。