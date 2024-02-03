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台維斯盃／戰法國一哥 吳東霖準備好了

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中法台維斯盃世界組總決賽資格戰將於今天在台北市網球中心點燃戰火，中華隊派出夢幻陣容。記者曾吉松／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格戰將於今天在台北市網球中心點燃戰火，中華隊派出夢幻陣容。記者曾吉松／攝影

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今、明兩天將在台北網球中心點燃戰火，昨天的抽籤儀式中，台北市長蔣萬安也親自抽出對戰組合，其中今天前兩點單打將分別由許育修出戰20歲小將范阿斯切，以及吳東霖出戰法國一哥馬納里諾，儘管在排名上大幅落後對手，但中華隊好手仍是喊話全力拚勝。

在昨天的抽籤儀式中，蔣萬安也親自到場抽出對戰組合，在今天前兩點單打賽事將由許育修出戰世界排名68名的范阿斯切，吳東霖則將碰上馬納里諾，明天的首點雙打則由許育修／莊吉生對戰羅傑瓦塞林／馬育，最後再由兩點單打作結，先取得3點勝利的隊伍勝出。

對於將在今天的單打第二點就碰上狀況極佳的馬納里諾，目前男單世界排名第238名的吳東霖也坦言早就有所準備，尤其是針對馬納里諾極佳的防守與回球能力，「當我們知道對手是法國隊時，我就有預感可能會到上他，算是準備很久了，當然要先恭喜他在澳網打進16強，但這不能作為嚇自己的理由。對上他真的要很有耐心，尤其他的球很低，又很擅長反擊。」

至於打頭陣的台灣一哥許育修也表示，儘管兩隊球員在排名上有極大落差，但仍會全力拚勝，「我們是主場，所以贏球不是不可能。」 

台維斯盃 吳東霖 法國 莊吉生 蔣萬安 許育修

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