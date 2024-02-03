台維斯盃／戰法國一哥 吳東霖準備好了

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽今、明兩天將在台北網球中心點燃戰火，昨天的抽籤儀式中，台北市長蔣萬安也親自抽出對戰組合，其中今天前兩點單打將分別由許育修出戰20歲小將范阿斯切，以及吳東霖出戰法國一哥馬納里諾，儘管在排名上大幅落後對手，但中華隊好手仍是喊話全力拚勝。

在昨天的抽籤儀式中，蔣萬安也親自到場抽出對戰組合，在今天前兩點單打賽事將由許育修出戰世界排名68名的范阿斯切，吳東霖則將碰上馬納里諾，明天的首點雙打則由許育修／莊吉生對戰羅傑瓦塞林／馬育，最後再由兩點單打作結，先取得3點勝利的隊伍勝出。

對於將在今天的單打第二點就碰上狀況極佳的馬納里諾，目前男單世界排名第238名的吳東霖也坦言早就有所準備，尤其是針對馬納里諾極佳的防守與回球能力，「當我們知道對手是法國隊時，我就有預感可能會到上他，算是準備很久了，當然要先恭喜他在澳網打進16強，但這不能作為嚇自己的理由。對上他真的要很有耐心，尤其他的球很低，又很擅長反擊。」

至於打頭陣的台灣一哥許育修也表示，儘管兩隊球員在排名上有極大落差，但仍會全力拚勝，「我們是主場，所以贏球不是不可能。」