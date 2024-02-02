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台維斯盃／迎戰法國一哥馬納里諾 吳東霖早有準備

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2024中法台維斯盃世界組總決賽資格戰將於2月3日至4日在台北市網球中心點燃戰火，中華隊明天將由單打許育修和吳東霖打頭陣。記者曾吉松／攝影
2024中法台維斯盃世界組總決賽資格戰將於2月3日至4日在台北市網球中心點燃戰火，中華隊明天將由單打許育修和吳東霖打頭陣。記者曾吉松／攝影

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽明後天將在台北網球中心點燃戰火，在今天的抽籤儀式中也排定，吳東霖將在明天的單打第二點遭遇世界排名第17名的馬納里諾（Adrian Mannarino），對於將迎戰法國一哥，吳東霖也直言從中華隊確定對手是法國後，就已經開始針對馬納里諾做準備。

馬納里諾今年澳網打到男單第四輪才遭到約克維奇（Novak Djokovic）擊退，儘管在三盤賽事中僅拿下3局，但闖進到第四輪仍追平個人大滿貫最佳紀錄，而在澳網後他的世界排名也來到第17名創下生涯新高。

對於將在明天的單打第二點就碰上狀況極佳的馬納里諾，目前男單世界排名第238名的吳東霖也坦言早就有所準備，尤其是針對馬納里諾極佳的防守與回球能力，「當我們知道對手是法國隊時，我就有預感可能會到上他，算是準備很久了，當然要先恭喜他在澳網打進16強，但這不能作為嚇自己的理由。對上他真的要很有耐心，尤其他的球很低，又很擅長反擊。」

這次中華隊將以地主身分出賽，也讓吳東霖坦言相當期待，且家人屆時也將會到場觀賽，「能在主場比賽當然開心，尤其我們過去從二級快被降級到現在打到升級，要感謝這些隊友一路相挺，我們會好好享受比賽。過去在國外比賽加油聲肯定是比較少，甚至有時候還會有噓聲，希望這次我們能夠以地主身份好好表現，回饋大家。」

至於將擔綱單打首點對上世界排名第68名的20歲小將范阿斯切（Luca Van Assche）的許育修也說：「平時就很常看法國隊球員的比賽和影片，儘管看排名就知道我們跟他們差很多，但Jason（莊吉生）也說，我們4個都有打過世界前50名的對手，甚至也有贏過球的，所以（贏球）不是不可能，加上我們還是主場，我明天打頭陣要先把氣勢帶起來。」

吳東霖 澳網

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