台維斯盃／為中法抽籤 蔣萬安自稱被政治耽誤的網球選手

2024中法台維斯盃世界組總決賽資格賽將在明天於台北網球中心點燃戰火，而今天舉行的抽籤儀式中，台北市長蔣萬安也蒞臨現場並親手抽出本屆對戰組合，他在致詞時就表示，這是台北近年來舉辦的最高規格賽事，各界都相當期待，並透露自己是一位被政治耽誤的網球選手，他也邀請法國隊除了這次來台出賽外，未來能夠帶著家人、朋友一起到台北走走。

台維斯盃世界組總決賽資格賽，明、後兩天將在台北市網球中心開打，由地主中華隊出戰世界強權法國隊，儘管這次法國隊陣前換將，但仍有男單世界排名第17名的馬納里諾（Adrian Mannarino）、雙打世界排名第10名的羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）、雙打5屆大滿貫冠軍馬育（Nicolas Mahut）等名將來台參賽。

2024 中法台維斯盃世界組總決賽資格戰將於2月3 日至4日在台北市網球中心點燃戰火，上午舉行抽籤儀式，台北市市長蔣萬安出席和兩隊夢幻陣容合影。記者曾吉松／攝影

至於中華隊今年則是以亞運男子代表隊為班底應戰，在今天的抽籤儀式中也排定5點賽事對戰組合，其中首日將上演兩點單打賽事，首點將由許育修出戰世界排名第68名的20歲小將范阿斯切（Luca Van Assche），第二點由吳東霖出戰馬納里諾，第二天的三點賽事則將由，雙打許育修／莊吉生對戰羅傑瓦塞林／馬育打頭陣，後兩點單打則為許育修出戰馬納里諾、吳東霖對戰范阿斯切。

對於這次曾俊欣與黃琮豪未在排點名單上，中華隊教練張孝雍說：「主要還是這周訓練下來觀察狀況和排名順序，今天訓練完還是會看狀況，賽前都還是能換名單，會看今天狀況再做調整。」

而今天參與抽籤儀式的台北市長蔣萬安，對於這次台維斯盃將在台北網球中心舉行，他則說：「台維斯盃擁有百年歷史，被認為是網球界的世界盃，許多台灣民眾都非常期待這次的賽事，我年輕的時候也打網球，而且打得還不錯，算是被政治耽誤的網球選手。也希望法國隊的隊員，下次來到台灣不只是打球，也能夠帶著家人、朋友來走走。」