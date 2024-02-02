F1／法拉利幹大事！宣布簽下7屆世界冠軍漢米爾頓

法拉利車隊拋下震撼彈！七屆世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）離開待了超過10年的賓士車隊，2025年正式加盟法拉利。

法拉利自2007年「冰人」雷克南（Kimi Raikkonen）後，就沒有出現世界冠軍車手。漢米爾頓效力賓士期間，壓制法拉利車隊，共奪下7次世界冠軍，與「車神」舒馬克（Michael Schumacher）並列史上最多。

不過近年紅牛車隊強勢崛起，近2年賓士和法拉利只能競爭第2名，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）更憑頂尖駕駛能力，連3年奪下世界冠軍。

現年39歲的漢米爾頓在生涯末期轉戰法拉利，令許多車迷相當震驚，他未來將和剛與法拉利續約的勒克萊爾（Charles Leclerc）搭檔出賽。據外媒報導，賓士車隊留下來的空缺，人選可能是青年隊的安東內里（Kimi Antonelli）、塞恩斯（Carlos Sainz）或42歲老將阿隆索（Fernando Alonso）。