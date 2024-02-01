新南向交流活動 竹山高中曲棍球及羽球隊以球會友

竹山高中響應教育部體育署體育新南向政策，今年寒假體育班曲棍球隊及羽球隊分別在組長吳志朋及老師楊家豪帶隊下，前往越南及泰國進行移地訓練及交流活動，透過運動雙向交流，促進雙方學校體育教學及學術發展。

今年1月22至28日竹山高中曲棍球隊由體育組組長吳志朋及教練蔡明恒領軍，前往皇家國際雙語學校及越南體育大學進行國際邀請賽與移地訓練課程。吳志朋表示，藉由南向政策進行交流活動、實地參訪、友誼賽等，不僅深化體育交流合作，另一方面曲棍球隊學生多數為越南新住民，藉由本次前往越南胡志明市文化參訪，深入了解越南當地的歷史及人文風情，進而提升新住民學生對第二故鄉的認同。

同一時間竹山高中羽球隊由老師楊家豪帶隊遠赴泰國曼谷Ban Thong Yod Badminton School進行移地交流訓練，由台灣與泰國雙方教練共同指導，更難得的是日本青少年隊及波蘭國家隊也共同參與訓練，四個國家選手也趁機就羽球專業上交換經驗。楊家豪說此次訓練透過不同環境、多元競賽對象，經由比賽讓選手技術層次相互激勵成長，強化學生專業訓練知識及外語能力，運動員們透過賽事交流同時，不僅增進球技亦可締結友誼，促進台泰文化交流。