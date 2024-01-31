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羽球／到高雄看戴資穎！訂房打折還送門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎領銜在本周六的「Red Bull 鬥拍」迎戰素人球隊。圖／Red Bull提供
戴資穎領銜在本周六的「Red Bull 鬥拍」迎戰素人球隊。圖／Red Bull提供

羽球「一姊」戴資穎帶著印度公開賽金盃回到高雄，本周六將在第二屆「Red Bull 鬥拍」親自現身，Red Bull鬥拍也與高雄市政府運動發展局聯手推出運動觀光住宿優惠，民眾預訂今年2月2日到2月4日期間高雄住宿，可享95折優惠再加贈兩張Red Bull鬥拍賽事門票，購票可使用教育部體育署發放的「青春動滋券」，鼓勵青年朋友和外縣市民眾來高雄觀光旅遊，一睹小戴英姿。

Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將小戴日常訓練羽球3對3化為正式賽事，跳脫大家熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩。第二屆 Red Bull 鬥拍全台巡迴賽預賽於去年底開打，經過北中南分組激戰後，三組最強素人高手將爭奪臺灣冠軍的頭銜，今年2月3日將來到小戴家鄉高雄進行決賽，迎戰由小戴與羽球雙打金牌選手王齊麟、藝人LULU黃路梓茵領銜的球隊，在鳳山體育館帶來最熱血的鬥拍對決。

戴資穎領銜在本周六的「Red Bull 鬥拍」迎戰素人球隊。圖／Red Bull提供
戴資穎領銜在本周六的「Red Bull 鬥拍」迎戰素人球隊。圖／Red Bull提供

身為Red Bull鬥拍元老級選手的小戴笑說： 「不能把鬥拍當做是傳統的羽球賽！」她解釋，打3對3時因球速快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起；小戴也分享，比起追求分數，她更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程。

除「Red Bull 鬥拍」本周六在鳳山體育館登場，高雄燈會已從27日在愛河灣展開，進行到2月25日的「2024Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」有高人氣的黃色小鴨坐鎮，Redbull推出鬥拍結合運動觀光住宿的優惠，即日起到113年2月1日前，透過ibon系統預訂113年2月2日至2月4日期間高雄住宿，並輸入折扣碼ㄣedbull2024」，訂房即享95折優惠，且訂房每一晚再加贈兩張Red Bull鬥拍賽事門票 ，歡迎16歲至22歲青少年使用教育部體育署發放的「青春動滋券」購票，邀請喜愛羽球的朋友們，手刀訂房一同來高雄觀賽與觀光旅遊。

羽球 體育署 戴資穎

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