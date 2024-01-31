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潘文忠慰勞聽障世青運代表團 下屆落腳台北將全力協辦

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
教育部部長潘文忠今天慰勞選手世界聽障青年運動會台灣代表團授。中央社
教育部部長潘文忠今天慰勞選手世界聽障青年運動會台灣代表團授。中央社

第一屆世界聽障青年運動會日前於巴西聖保羅落幕，我國代表團今年16位參賽選手共奪下4金5銀5銅14面獎牌佳績，在今天的返國餐會中教育部部長潘文忠也到場慰勞選手、教練和代表團成員，並期待我國在2027年承辦第二屆世界聽障青年運動會能夠順利圓滿。

首度舉辦的世界聽障青年運動會是為全球14至18歲聽障青年運動選手所舉辦，首屆賽事在巴西聖保羅舉行，而我國則將在2027年承辦第二屆賽事，今年我國代表團成果豐碩，16位參賽選手就帶回4金5銀5銅14面獎牌佳績，而為了提供選手最完善的照顧，代表團也在體育署支持下配置了1位醫師、4為防護員及5位手語翻譯員傾全力協助參賽。

在今天的返國餐會上，教育部部長潘文忠也到場恭賀代表團帶回好表現，他指出，我國第一次參加世界聽障青年運動會就有如此好的成績表現，代表政府向所有選手、代表隊成員至上敬意跟謝意。

對於接下來台北市將在2027年承辦第二屆賽事，潘文忠也說：「各位今年到聖保羅參賽都是台灣最好的外交尖兵，謝謝協會全力爭取2027年主辦第二屆世界聽障青年運動會，這很不容易，現在我國面臨很多外交上限制，協會這邊能夠跟台北市政府爭取到第二屆主辦權，加上這一趟前往巴西了解辦理賽事經驗，我們會把第二屆辦得比第一屆好100萬倍。」

而代表團總領隊趙玉平也表示，今年是國際聽障運動總（ICSD）成立100周年也是首屆世界聾人運動會（聽障奧運會前身）100周年，能夠在今年舉辦首屆世界聽障青年運動會可說是別具意義，而這次的好成績也歸功於體育署在109年前協助聽障協會進行潛優選手計畫；對於我國將繼2009年聽障奧運會後，3年後將再度承辦世界聽障青年運動會，趙玉平也強調將會與台北市政府攜手合作，將賽事辦得盡善盡美。

保羅 體育署

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