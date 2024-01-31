網球／謝淑薇願征戰巴黎奧運 網協：敞開雙手歡迎

勇奪今年澳洲網球公開賽女雙、混雙冠軍的台灣女網名將謝淑薇，昨天在個人社群媒體表達有意願代表台灣征戰巴黎奧運，網球協會今天表示，絕對敞開雙手歡迎。

2024巴黎奧運網球項目男、女雙打共32籤，依照6月10日法國網球公開賽打完後，當週的最新世界排名選取資格。根據規定，雙打世界排名前10名的球員，可以指定同國家另一名單打或雙打世界排名前300名的球員共組搭檔。

日前一口氣包辦澳洲網球公開賽女雙、混雙冠軍，謝淑薇積分大進補，目前雙打暫居世界第2，幾乎篤定能以雙打世界前10的排名取得巴黎奧運參賽資格。

謝淑薇昨在個人臉書粉絲團感謝過去一起勇奪大滿貫冠軍的搭檔，更表態願代表台灣征戰巴黎奧運，且一併宣布：「奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，謝謝這一路大家給我的支持與祝福，期待巴黎奧運與你們再見。」

中華民國網球協會秘書長王凌華今天接受中央社採訪時表示，1月初即與謝淑薇哥哥取得聯繫，詢問謝淑薇是否有意願代表台灣出戰巴黎奧運，也得到正面回應，「站在協會的立場，我們從來沒有拒絕她，絕對是敞開雙手歡迎。」他再次強調，謝淑薇奧運搭檔選擇誰，協會完全尊重，不會給予任何建議。