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網球／謝淑薇宣布參加巴黎奧運 目前國內僅3人符合搭檔資格

聯合新聞網／ 綜合報導
謝淑薇。 路透
謝淑薇。 路透

我國網球一姊謝淑薇在2024年澳洲網球公開賽創造歷史，成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙大滿貫冠軍的選手。謝淑薇昨晚正式表態參加今夏巴黎奧運，將從台灣單打好手中挑選適合的搭檔，目前符合資格的只有3人。

謝淑薇在FB發文寫道：「期待巴黎奧運相見！帶著雙冠的紀錄離開澳網！附帶的益處是我將會以前10的雙打世界排名，前進巴黎奧運。這也意味著，我將可以使用世界雙打排名前10奧運規則，任意挑選世界排名前300的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。」

謝淑薇表示，「奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」目前全球前300名的台灣女單球員包含208名的楊亞依、249名葛藍喬安娜及271名梁恩碩，李亞軒則是415名、曹家宜495名。

巴黎奧運雙打共32籤，全球雙打職業排名前10可優先出線，計算截止日為6月10日，所以選手們可把握最後機會，爭取佳績以提升世界排名。

謝淑薇 2024巴黎奧運

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