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傳承體育文化記憶 體育署與台史博簽合作備忘錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署和台史博簽訂合作備忘錄，體育署署長鄭世忠（右三）、國立台灣歷史博物館張隆志（左三）和立法委員陳培瑜（右二）合影。記者曾思儒／攝影
體育署和台史博簽訂合作備忘錄，體育署署長鄭世忠（右三）、國立台灣歷史博物館張隆志（左三）和立法委員陳培瑜（右二）合影。記者曾思儒／攝影

為保存體育運動記憶和發掘動人故事，體育署和國立台灣歷史物館合作，今天體育署署長鄭世忠和台史博館長張隆志共同簽訂合作備忘錄，共同宣布在體育運動文化研究、典藏、展示、教育等領域共同合作，並放眼2026年名古屋亞運，屆時展現合作成果。

中華代表團去年在杭州亞運締造亮眼成績，金牌數也順利突破史上百金大關，放眼2年後的名古屋亞運，鄭世忠說：「希望藉由台史博歷史的專業，協助體育署將背後動人故事用不同面向、更多元的方式呈現給國人。」

今年就有眾所矚目的巴黎奧運，但因半年後就登場，體育署和台史博的合作目標放在2026年名古屋亞運，另外也有更多方面和結合，「隔行如隔山，我們需要專業的人力，我們畢竟是體育人，有我們體育運動的記憶、有我們的文化，但呈現的方式，面對目前多元的社會，這部分需要台史博的專業，協助我們呈現。」鄭世忠說。

體育署和台史博簽訂合作備忘錄，體育署署長鄭世忠（中）、國立台灣歷史博物館張隆志（左）和立法委員陳培瑜合影。記者曾思儒／攝影
體育署和台史博簽訂合作備忘錄，體育署署長鄭世忠（中）、國立台灣歷史博物館張隆志（左）和立法委員陳培瑜合影。記者曾思儒／攝影

體育署近年已委託專業團隊辦理文化盤點、數位典藏等工作，未來推動將強化區域整合，讓體育運動的動人故事傳播更遠，發揮體育運動的影響力，和台史博的合作就是藉由台史博研究、典藏、展示、教育推廣的專業，讓體育文化更被看見。

張隆志表示，很榮幸與體育署合作，接續將了解體育署近年累積的文物盤點、口述訪談、線上博物館等成果，「透過博物館專業，可以提供什麼立即的、長期的協助，並全力支援2026年（名古屋亞運）的策展工作，為選手加油外，也推廣生命奮鬥的故事。」

台史博過去曾辦理台灣棒球特展、東亞體育世界的台日運動交流國際展的主題展，並出版體育文史書籍，期許未來與體育署合作，引導民眾思考體育運動更多可能。

體育署 亞運 棒球

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