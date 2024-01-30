滑冰／花滑女將服藥遭禁賽 俄國北京冬奧金牌降為銅牌

國際滑冰總會（ISU）表示，俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥被判禁賽4年，俄羅斯奧會代表隊在2022年北京冬季奧運花滑團體賽將從金牌降為銅牌。

當時排名第4的加拿大隊原本預期將升為第3名拿下銅牌，結果卻仍維持原排名。加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）感到極為失望，正考慮針對國際滑冰總會頒給俄國銅牌的決定提出上訴。

國際滑冰總會解釋，即使將瓦莉娃（KamilaValieva）當時比賽的得分扣除，俄國得分仍比加拿大多1分，因此宣布這項作法。

2021年12月，當時15歲的瓦莉娃藥檢結果呈陽性，本月29日遭判罰禁賽4年，因此國際滑冰總會針對北京奧運團體賽結果進行「重新排名」。

重新排名後，美國與日本分別晉升為金、銀牌。

位於瑞士洛桑（Lausanne）的體育仲裁法庭（Courtof Arbitration for Sport，CAS）昨天宣布，「瓦莉娃被發現觸犯反禁藥規定，因此處以4年無參賽資格處罰，回溯至2021年12月25日起。」

體育仲裁法庭還說，瓦莉娃自上述日期至今所有的比賽成績全都因此失效。這當中包括她參與協助俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee，ROC）在北京冬季奧運花式滑冰項目贏得的團體賽金牌。