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田徑／楊俊瀚金牌隊友 林丞彥也想當花蓮之光

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台師大田徑隊林丞彥（右一）、李雅婷（右二）、禹明廷（左一）、林庭瑋（左二）和藝人王柏傑一同出席UA全新跑鞋發表會。記者曾思儒／攝影
台師大田徑隊林丞彥（右一）、李雅婷（右二）、禹明廷（左一）、林庭瑋（左二）和藝人王柏傑一同出席UA全新跑鞋發表會。記者曾思儒／攝影

來自花蓮阿美族的台師大短跑好手林丞彥，去年全運會和台灣「最速男」楊俊瀚一起摘下全運會400公尺接力金牌，寫下突破的他盼今年突破自己，成為另一位「花蓮之光」。

大學四年級的林丞彥主攻短距離，個人最佳是去年台灣國際田徑公開賽跑出的10秒52，全運會更和楊俊瀚、魏泰陞和宋郁鈞跑出39秒43的破大會紀錄成績摘金。

目前正在台師大冬訓，林丞彥今年目標設定5月全大運站上頒獎台，並選上全國田徑錦標賽，為阿美族、花蓮爭光。

台師大田徑隊今天有4名成員出席知名運動品牌UNDER ARMOUR全新跑鞋發表會，林丞彥拿過全運會金牌，研究所三年級的李雅婷去年全大運首度嘗到400公尺跨欄金牌滋味，主攻800公尺的禹明廷去年全大運和全運會都獲得銀牌，林庭瑋主攻女子100公尺跨欄，目標今年全大運能帶回獎牌。

李雅婷早在2018年就在泰國田徑公開賽以60秒24奪下生涯首面國際賽金牌，但接續5年沒有太多突破，成績直到去年國邀賽跑出生涯最佳59秒55，全運會雖排第4但再有59秒78表現，今年最大目標完成全大運連霸。

李雅婷樂觀說，成績雖停滯5年，並非沒有收穫，心態就成熟了不少，「欄架60秒是個關卡，以前會追求數字，現在更著墨在技術，能用更輕鬆的態度去跑。」

上周台師大田徑隊才到南投梅峰寒訓，3月將迎接今年第一場大賽青年盃，穿著全新戰靴的李雅婷笑說：「希望透過大家努力和科技跑鞋的幫助，有突破性的發展。」

UA全新跑鞋搭載全新中底「HOVR+」，彈性讓4名跑者都印象深刻，禹明廷還透露一上腳被彈性嚇到，下樓梯還差點跌倒，讓隊友笑成一遍。

台師大田徑隊林丞彥（右一）、李雅婷（右二）、禹明廷（左一）、林庭瑋（左二）出席UA全新跑鞋發表會，跳躍展現鞋款彈性特性。記者曾思儒／攝影
台師大田徑隊林丞彥（右一）、李雅婷（右二）、禹明廷（左一）、林庭瑋（左二）出席UA全新跑鞋發表會，跳躍展現鞋款彈性特性。記者曾思儒／攝影

全運會 田徑 全大運

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