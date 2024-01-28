格鬥／WOTD系列賽 「暴風」青柳克明4分08秒完成復仇

綜合格鬥賽事品牌WOTD-ETD系列賽，今天於台北市立體育館進行第11屆賽事激戰，其中最受矚目的壓軸職業主賽，台灣最富人氣的「The Blast 暴風」青柳克明只花4分08秒就以拿手的暴風鐵拳拿下TKO完成復仇，青柳克明獲勝後更高呼要衝向國際。

台灣最年輕的26歲職業格鬥選手青柳克明，在上屆EDT09獲勝後就公開向「海陸悍將」胡傑善下戰帖，因為兩人曾在WOTD-ETD 08 賽事上以業餘格鬥規則交手過一次，當時胡傑善以2：1分岐判定獲勝，讓青柳克明一度淚灑擂台，這次兩人二番戰站上職業格鬥的舞台，面對更嚴峻的賽事規則來定勝負。

在上回落敗後，讓青柳克明一度對綜合格鬥意興闌珊，但整頓心情後重新找回格鬥的熱情，今復仇之戰一開始一改過往大開大闔的戰術，謹慎小心的應戰，雙方對峙到第一回合快結束前，青柳克明一記勾拳打中胡傑善下巴，讓胡傑善頓時倒下後，青柳克明更是連續快拳，裁判即時制止裁定TKO勝出。

「可以拿下這場勝利很開心。」青柳克明說：「上一場比賽給我很大的刺激，上次輸了後很不甘心，經過這次挫折後，讓我了解我還可以更努力，這兩年我找了各式各樣的教練，比以往更加努力，這場的勝利，讓我知道努力一定會有結果。」

落敗後的胡傑善也宣布打完格鬥生涯的最終戰，他說：「沒想到就中那麼一拳就被帶走，我是覺得還可以打，但很快就被裁判制止，很遺憾用這種方式收官。我覺得我的技術和心態都還ok，關鍵在年齡，未來會專注於教練的職務。」

其他台灣戰將今也都有不錯的表現，今年唯一來自館長成吉思汗的選手「一腳超人」簡誠寬，扛著館長、鬼殺隊長李育昇的招牌參加鐵籠博擊賽，他坦承說：「有壓力，不能丟師父的臉。」簡誠寬過去是空手道國手，曾經獲得亞錦賽銅牌，也是空手道「小清新」文姿云的學長，道世界排名最高曾到第7，但到成吉思汗僅兩年，改學踢拳僅僅一年半時間，平時也常跟李育昇共同訓練。

簡誠寬是首度參加WOTD的鐵籠博擊賽，最終經過三回合獲判定打敗來自旋風泰拳的梁文耀，拿下在WOTD的第一場勝利，但簡誠寬對拉現並不滿意，他說：「不盡理想，特別是接腳部份單拍太多，控制沒有做好。」

原本是桌球國手來自於「桌球教父」莊智淵門下的郭韋辰，過去曾獲得全中運第2、全運16強，但沒想到到美國俱樂部打球時意外與綜合格鬥結緣，郭韋辰今在MMA對上印尼選手漢薩（Jordie Henza），第二局1分50秒就以TKO獲勝，累計在WOTD共獲得3勝2負戰績，而且郭韋辰賽後還公開對台灣職業第一戰將青柳克明下戰帖。