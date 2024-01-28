PGA／連兩站打進前10 俞俊安獲大賽參賽資格

延續前一站並列第3好表現，台灣旅美高球好手俞俊安在今天落幕的農保公開賽（Farmers Insurance Open）並列第6名，生涯首度在美巡賽連續兩場比賽打進前10名，也獲得AT&T圓石灘職業業餘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）參賽資格。

25歲的俞俊安農保公開賽首輪取得單獨領先，第二、三輪表現欠佳排名滑落，不過最終輪繳出5鳥、零柏忌的完美成績，以67（-5）桿、總桿數278（-10）桿作收，和最終捧冠的法國厄帕文（Mattieu Pavon）只有3桿差距。

俞俊安上季因半月板撕裂，缺席美巡賽4個月，但今年前3站就連兩場打進前10，自己也十分振奮，「連續打進前10名，這對我來說是第一次。我能看到自己正處於絕佳狀態，所以希望能繼續保持下去，希望能延續進入下周，希望持續在下周的簽名賽事有好表現。」

俞俊安今天共抓5鳥，其中第17洞推進29呎長博蒂，第18洞再抓下3呎小鳥，為本周賽事完美收關，他說：「我感覺今天和南球場的前兩輪相比，我的開球要好多了。這座球場的關鍵是開球要上球道，我做到了，推桿也非常扎實，幫助我推進了很多關鍵推桿，也推入博蒂推桿。」

下一站在圓石灘舉行的賽事是總獎金2000萬美元的大賽，這場也將是美巡2024賽季的第2場簽名賽事（Signature event）。俞俊安很高興能回到著名的圓石灘，上賽季他在這場賽事並列第7名，今年目標專注每一桿，盼能有穩定表現。