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PGA／俞俊安農保公開賽並列第6 連兩週闖進前10

中央社／ 台北28日電
台灣選手俞俊安。 美聯社
台灣選手俞俊安。 美聯社

台灣旅美高球好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）農保公開賽第4輪揮出67桿，4輪合計以低於標準10桿的278桿，並列第6，連2週比賽闖進前10名。

在美國加州聖地牙哥舉行的PGA農保公開賽，選手前2輪輪流在托瑞松林（Torrey Pines）高球場北球場、南球場出賽，最後2輪都在南球場進行。

俞俊安首輪在北球場狂飆64桿，一度獨居領先，但第2、3輪在南球場未能延續首輪手感，各揮出74、73桿。今天在第4輪手感回溫，開賽前3洞就射下2鳥，並在第8洞又進帳1博蒂，轉場後在最後2洞合計再添2博蒂入袋。

俞俊安單日揮出67桿，也是個人4天來次佳表現，4輪合計以低於標準10桿的278桿作收，並列第6。

俞俊安開季首站索尼公開賽前2輪結束後遭到淘汰，上週在美國運通高球賽表現不俗，繳出追平生涯最佳並列第3成績。這次農保公開賽又挺進前10，這也是他PGA生涯首次連2週躋身前10。

法國選手帕蒙（Matthieu Pavon）射下5鳥、2柏忌，以69桿繳卡，4輪總桿數以低於標準13桿的275桿，拿下冠軍。

俞俊安 高爾夫

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