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桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落3晉8強

中央社／ 台北27日電
鄭怡靜。 聯合報系資料照
鄭怡靜。 聯合報系資料照

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣女單一姐鄭怡靜在16強面對韓國的梁夏銀，以11比8、11比9、11比9擊敗對手，順利挺進8強。

世界排名第18名的鄭怡靜和29歲、世界排名第64名韓國梁夏銀交手過11次，以5勝6敗暫居劣勢，不過2人從2017年的亞洲盃桌球賽就沒再交手過，當時鄭怡靜以3比0獲勝。

雙方相隔7年再碰頭，首局開賽鄭怡靜就取得3比0領先，儘管一度被對手追成4比4平手，但接下來鄭怡靜再以5比1攻勢拉開優勢，並在10比8出現局末點時，對手發球鄭怡靜靠著精彩的反手擰球，讓對手回球出界，順利收下首局。

第2局鄭怡靜雖一路維持領先，但比賽後段被對手追成8比8平手，鄭怡靜保持專注又連得2分，再度取得局末點，儘管對手追回1分，鄭怡靜的強勢發球讓對手回球直接掛網，再度拿下第2局。

第3局開打後雙方3度平手，不過鄭怡靜在3比6落後時展開反擊，連拿2分後對手喊暫停，不過鄭怡靜維持強攻本色，又連拿3分，這波5比0攻勢讓鄭怡靜逆轉超前，也打趴對手氣勢，以11比9拿下比賽勝利。

教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時說，2個人很久沒交手，所以賽前就設定了一些戰術，「怡靜這場比賽做得不錯，就算落後也沒給對手太多機會，有機會就主動攻擊，目前她身上也沒什麼傷勢，狀況算是還不錯。」

鄭怡靜獲勝後，8強的對手將是世界排名第66名的地主的阿古拉（Sreeja Akula），雙方沒有交手紀錄。

鄭怡靜 桌球 挑戰賽

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