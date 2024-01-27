柔道／葡萄牙大獎賽 楊勇緯本季首站鍍銅

中央社／ 台北27日電
力拚巴黎奧運參賽資格，台灣「柔道男神」楊勇緯今天勇奪葡萄牙柔道大獎賽的男子60公斤級銅牌，同時是本季首面獎牌，下週將續拚巴黎柔道大滿貫賽。圖／教練劉文等提供
力拚巴黎奧運參賽資格，台灣「柔道男神」楊勇緯今天勇奪葡萄牙柔道大獎賽的男子60公斤級銅牌，同時是本季首面獎牌，下週將續拚巴黎柔道大滿貫賽。圖／教練劉文等提供

力拚本季首站葡萄牙柔道大獎賽，台灣「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤銅牌戰，以招牌三角固擊敗20歲埃及小將沙密，本季首面獎牌到手。

一直以奧運金牌為目標的楊勇緯，去年在成都世大運鍍銀，並於杭州亞運勇奪隊史首金，目前在巴黎奧運積分排名暫居第2，僅次於日本好手永山龍樹，有望再度踏上五環殿堂，爭取夢寐以求的奧運金牌。

新賽季首站從葡萄牙大獎賽出發，雖然楊勇緯在8強戰不敵去年世錦賽銀牌、烏茲別克好手巴拉托夫（Dilshodbek Baratov）。所幸在敗部復活賽，楊勇緯與3屆大滿貫金牌、亞塞拜然選手阿賈耶夫（BalabayAghayev）激戰至黃金得分制，靠著對手吞下第3次指導，順利挺進銅牌戰。

面對20歲的埃及小將沙密（Youssry Samy），雙方起初都在試探彼此，不過楊勇緯逮到機會，祭出招牌三角固壓制，並迫使對手投降，不僅成功勇奪銅牌，也確定本季首面獎牌到手。

教練劉文等接受中央社訪問時提到，這次適逢奧運年，參賽選手人數比以往來得多，不過楊勇緯在今年首站仍有不錯表現，並展現出應有的技術與拚勁，一切皆按照比賽節奏進行，唯獨8強戰落敗比較可惜，「當然我們在比賽過程需要再注意。」下週楊勇緯預計征戰巴黎大滿貫賽，持續爭取巴黎奧運積分。

楊勇緯 世錦賽 成都世大運

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