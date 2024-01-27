柔道／葡萄牙柔道大獎賽楊勇緯爭銅 拚本季首面獎牌

中央社／ 台北26日電
「柔道男神」楊勇緯。圖／中華奧會提供
「柔道男神」楊勇緯。圖／中華奧會提供

「柔道男神」楊勇緯今天展開新賽季首場賽事，葡萄牙柔道大獎賽男子60公斤級儘管8強賽落敗，但靠著在敗部復活賽擊退亞塞拜然選手阿賈耶夫，闖進銅牌戰，將尋求本季首面獎牌。

楊勇緯去年在成都世大運鍍銀，並在杭州亞運奪得隊史首金，同年11月出征在南半球的賽事，在伯斯柔道公開賽再添1金。

目前奧運積分排名暫居第2的楊勇緯，新賽季首站從葡萄牙大獎賽出發，持續爭取奧運積分，他今天在男子60公斤級首輪輪空，32強賽、16強賽分別與哈薩克選手埃倫卡伊波夫（Yerzhan Yerenkaiypov）、荷蘭選手賈林（Emiel Jaring），鏖戰至黃金得分制才分出勝負。

楊勇緯闖進8強後，面對去年世錦賽銀牌、烏茲別克好手巴拉托夫（Dilshodbek Baratov），遭對手反摔後落敗。

落入敗部復活賽的楊勇緯，與3屆大滿貫金牌、亞塞拜然選手阿賈耶夫（Balabay Aghayev），激戰至黃金得分制，對手因被判消極進攻、吞下第3次指導落敗，由楊勇緯搶下銅牌戰門票。

楊勇緯接下來將與20歲的埃及小將沙密（YoussrySamy）爭奪銅牌，將力拚個人本季首面獎牌。

楊勇緯 世錦賽 成都世大運

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