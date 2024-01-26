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拳擊／過年休2天 陳念琴先赴西班牙暖身備戰奧運資格賽

中央社／ 台北26日電
「拳擊女王」陳念琴今晚將出發前往西班牙參加拳擊錦標賽。 聯合報系資料照
「拳擊女王」陳念琴今晚將出發前往西班牙參加拳擊錦標賽。 聯合報系資料照

拳擊女王」陳念琴今晚將出發前往西班牙參加拳擊錦標賽，教練柯文明表示，為提升強度，陳念琴將改戰70公斤級，預計農曆春節僅休2天，大年初二將出國移訓，備戰2月底巴黎奧運資格賽。

陳念琴去年杭州亞運女子拳擊66公斤級摘銅，未能提前取得巴黎奧運門票，而她與黃筱雯都還有機會透過今年2月義大利、5月泰國舉行巴黎奧運資格賽，爭取參賽機會。

陳念琴以及已取得巴黎奧運資格的吳詩儀今晚將啟程前往西班牙參加邀請賽，賽事將於1月29日揭開序幕，這也是2人自去年亞運後首場國際賽，黃筱雯預計也會參賽。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，吳詩儀將以賽代訓，進行全方位的調整，他也希望陳念琴能透過這項比賽為後續奧運資格賽做暖身，且有機會碰上之後奧運資格賽潛在對手，將可藉此檢視這段時間訓練成效。

柯文明透露，這次陳念琴將挑戰70公斤級，但不會刻意增重太多，希望透過高強度比賽進行磨練。

由於農曆春節距離2月底的奧運資格賽僅剩約2週，柯文明表示：「念琴要拚奧運資格，沒有太多時間可以休息，預計除夕休假，大年初二（2月11日）將赴國外移地訓練，希望在第一次奧運資格賽就能搶下席次。」

截至目前為止，台灣代表團已經在6個項目、獲得19席巴黎奧運參賽資格，以射擊隊7人占最多，拳擊隊4人次之，分別為賴主恩、甘家葳、林郁婷、吳詩儀。

陳念琴 拳擊 吳詩儀

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