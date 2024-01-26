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冰球／國際總會會長塔迪夫訪台 盼把國際賽事帶入台灣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
國際冰球總會會長塔迪夫（中）在近日展開訪台行程。記者劉肇育／攝影
國際冰球總會會長塔迪夫（中）在近日展開訪台行程。記者劉肇育／攝影

國際冰球總會會長塔迪夫（Luc Tardif）在近日展開訪台行程，在離台前夕於今天上午接受媒體訪問，並透露對於台灣冰球發展與球員實力的肯定，他也表示未來除了希望將國際賽事引進到台灣外，也將會促成更多國際冰球教練、裁判或是相關人員來台交流。

2024冬季青年奧運會目前正在南韓江原道舉行，在中華民國冰球協會理事長謝俊煌的大力邀請下，國際冰球總會會長塔迪夫也在近日展開返台行程，在日前陸續拜會體育署與冰球協會後，塔迪夫也在今天前往拜會前國際奧會委員吳經國，並預計在傍晚離台。

而今天上午塔迪夫也特別抽空接受台灣媒體訪問，分享對於台灣甚至使整個亞洲冰球發展的期待，他也表示儘管台灣處在亞熱帶，但在冰球運動的成績上一直有不錯的表現，也相當肯定冰球在國內的推廣與發展，並期待我國能在加強硬體設備後，將國際賽事帶到台灣舉行。

中華華民國冰球協會理事長謝俊煌指出，在去年國際冰球總會的年會上與會長塔迪夫碰面並盛情邀約他訪台，而塔迪夫也對於台灣雖然身處亞熱帶，但國內冰球卻能蓬勃發展，在國際賽事上成績也有一定水準感到相當好奇，因而促成這次的訪台行程。

謝俊煌指出，塔迪夫這次訪台期間就曾多次提及希望能將國際賽事帶入台灣舉行，也兩度到台北小巨蛋考察場地，並提出一些改善建議，像是缺少更衣室、淋浴設備和衛浴室，如能夠在這方面做出加強，是有幾乎將世界盃等級的賽事帶入台灣。

此外，謝俊煌也提到，在江原道舉行的冬季青年奧運會中，我國冰球3對3代表隊在日前的最終戰擊敗西班牙，展現了我國選手的實力，但目前國內訓練環境不足的問題仍是需要解決的難題，尤其台北小巨蛋可說是唯一能夠提供訓練的場地，但能開放給代表隊的時間卻相當有限，「目前台灣的冰場台北小巨蛋可以使用，台中冰場預計今年能夠完成，希望台南、高雄也都有，甚至是能在國訓中心蓋一座冬季運動場館，讓選手能夠有更標準場地能夠訓練，相信選手如果有更正常的訓練管道，成績一定會更好。」

冰球 體育署

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